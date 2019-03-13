 ABD′den İsrail′e İran′a karşı destek | DÜNYA | DW | 20.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den İsrail'e İran'a karşı destek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu İran "saldırganlığına" birlikte karşı koyacaklarını açıkladı. Pompeo, İsrail’in “kendini savunma hakkını” desteklediklerini belirtti.

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AA/GPO/H. Zach)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a karşı İsrail'i desteklediğini ifade etti. Bakan Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD’li Bakan, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ile ilgili olarak "Bu tür tehditler İsrail'in günlük yaşamının bir parçası olduğu sürece, İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdümüzü devam ettireceğiz ve kendini savunma hakkını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pompeo geçen ay İsrail ve Arap devletlerinin katılımıyla Varşova'da bir Ortadoğu konferansı düzenlendiğini ve bu toplantıda İran'ın "bölgesel saldırılarının” durdurulmasının ele alındığını söyledi.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekilen Washington, İran'ın ekonomisini hedef alan ve mutabakat kapsamında dondurulan yaptırımları geçen sene yeniden yürürlüğe koymuştu.

Donald Trump und Benjamin Netanyahu in Jerusalem (picture-alliance/AP Photo/S. Scheiner)

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu

Netanyahu: İrana baskıyı artırmalıyız

İran'ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu da, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde kurduğu baskının meyve vermeye başladığını söyledi.

Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Baskıyı) arttırmalıyız, genişletmeliyiz. İsrail bölgede ve dünyada İran saldırganlığını etkisiz hale getirmek için ABD ile yakın temas halinde çalışıyor" dedi.

İsrail Başbakanı, İran'ın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesine engel olma taahhüdünü tekrar etti.

"Bizim hareket özgürlüğümüzün sınırı yok” diyen Netanyahu, “ABD'nin eylemlerimizi desteklemesine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Tahran’dan Esad’a destek

Esad rejimine milyarlarca dolar yardımda bulunan Tahran, Suriye'ye gönderdiği savaşçılarla da bu ülkede muhaliflere karşı sürdürülen silahlı mücadeleye destek veriyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçen ay Tahran'a giderek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le bir araya gelmişti. Hem Rusya hem de İran, Esad rejiminin en büyük destekçileri konumunda.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsrail'i "Batılı ülkeler tarafından Ortadoğu'daki nüfuzlarını genişletmek üzere kurulmuş kanserli bir tümör" olarak nitelendirmişti.

Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde gelecek hafta Washington'ı ziyaret etmesi ve Başkan Trump ile iki kez görüşmesi planlanıyor.

AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri hedefler ile iki tekneye hava saldırısı düzenledi. Filistin tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. (10.03.2019)  

İsrail Gazze'de birçok noktayı vurdu

Perşembe akşamı Gazze Şeridi'nden atılan füzeler sonrası İsrail Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı. Gazze'nin İsrail sınırında her cuma düzenlenen protesto gösterileri iptal edildi. (15.03.2019)  

ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı

ABD'nin yayınladığı bir raporda Golan Tepeleri için "İsrail işgali altındaki" değil "İsrail kontrolü altındaki" bölge tanımlaması kullanıldı. Washington "İfade değişikliğidir, politika değişikliği değildir" dedi. (13.03.2019)  

Benzer içerik

Golan Höhen israelische Soldaten Syrien

ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı 13.03.2019

ABD'nin yayınladığı bir raporda Golan Tepeleri için "İsrail işgali altındaki" değil "İsrail kontrolü altındaki" bölge tanımlaması kullanıldı. Washington "İfade değişikliğidir, politika değişikliği değildir" dedi.

Palästina Luftangriffe auf Gaza

İsrail Gazze'de birçok noktayı vurdu 15.03.2019

Perşembe akşamı Gazze Şeridi'nden atılan füzeler sonrası İsrail Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı. Gazze'nin İsrail sınırında her cuma düzenlenen protesto gösterileri iptal edildi.

Syriens Machthaber Bashar Assad trifft Hassan Rohani, den Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran

Şam'da yeni denge arayışları 05.03.2019

Suriye Devlet Başkanı Esad 2011'den beri ilk kez İran’ı ziyaret etti. Suriye'de çatışmaların azaldığı, Kürtlerin statüsü ve tampon bölge tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret ne anlam taşıyor?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Indonesien Flugzeugabsturz Lion Air (Reuters)

Kaza raporu: Pilotlar el kitabından çözüm aradı

Lion Air’ın düşen Boeing 737 uçağının kaza raporuna göre pilotlar son ana dek pilot el kitabından çözüm aradı. Uzmanlara göre yaşananlar Etiyopya Havayollarının uçağının başına gelenlerle açık benzerlikler gösteriyor.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  