ABD'den İsrail'e İran'a karşı destek

İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a karşı İsrail'i desteklediğini ifade etti. Bakan Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD’li Bakan, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ile ilgili olarak "Bu tür tehditler İsrail'in günlük yaşamının bir parçası olduğu sürece, İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdümüzü devam ettireceğiz ve kendini savunma hakkını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pompeo geçen ay İsrail ve Arap devletlerinin katılımıyla Varşova'da bir Ortadoğu konferansı düzenlendiğini ve bu toplantıda İran'ın "bölgesel saldırılarının” durdurulmasının ele alındığını söyledi.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekilen Washington, İran'ın ekonomisini hedef alan ve mutabakat kapsamında dondurulan yaptırımları geçen sene yeniden yürürlüğe koymuştu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu

Netanyahu: İran’a baskıyı artırmalıyız

İran'ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu da, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde kurduğu baskının meyve vermeye başladığını söyledi.

Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Baskıyı) arttırmalıyız, genişletmeliyiz. İsrail bölgede ve dünyada İran saldırganlığını etkisiz hale getirmek için ABD ile yakın temas halinde çalışıyor" dedi.

İsrail Başbakanı, İran'ın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesine engel olma taahhüdünü tekrar etti.

"Bizim hareket özgürlüğümüzün sınırı yok” diyen Netanyahu, “ABD'nin eylemlerimizi desteklemesine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Tahran’dan Esad’a destek

Esad rejimine milyarlarca dolar yardımda bulunan Tahran, Suriye'ye gönderdiği savaşçılarla da bu ülkede muhaliflere karşı sürdürülen silahlı mücadeleye destek veriyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçen ay Tahran'a giderek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le bir araya gelmişti. Hem Rusya hem de İran, Esad rejiminin en büyük destekçileri konumunda.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsrail'i "Batılı ülkeler tarafından Ortadoğu'daki nüfuzlarını genişletmek üzere kurulmuş kanserli bir tümör" olarak nitelendirmişti.

Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde gelecek hafta Washington'ı ziyaret etmesi ve Başkan Trump ile iki kez görüşmesi planlanıyor.

AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe