ABD’den İranlı İletişim Bakanı'na yaptırım kararı

ABD, Tahran’ın ülke çapına yayılan rejim ve hükümet karşıtı gösteriler sonrası internete erişim engeli getirmesi üzerine İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "On milyonlarca İranlının birbirleriyle ve dış dünyayla iletişim kurmalarını sağlayan popüler iletişim uygulamaları da dahil olmak üzere internete erişim" engellendiği için, Bakan Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

"İranlı liderler serbest ve açık internetin kendi yasa dışılıklarını ortaya çıkardığını biliyor" diyen ABD’li Hazine Bakanı, İran hükümetinin bu nedenle rejim karşıtı gösterileri sansürlemenin yollarını aradığını savundu.

Eski bir istihbarat görevlisi olan İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Azari-Cahromi’nin göreve geldiğinden bu yana internet sansürünün arttığını belirten Washington, bakanın muhalif aktivistlerinz izlenmesi faaliyetlerinde de parmağının olduğunu öne sürdü.

Washington’ın bakana yönelik yaptırımı, Azari-Cahromi’nin ABD’deki malvarlığının dondurulmasını ve başta bankalar olmak üzere Amerikalıların Bakanla iş yapmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Azari-Cahromi ülkede bazı bölgelerde internete erişimin yeniden sağlandığını öne sürse de özel bir teknoloji şirketi Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada birçok İranlının kullandığı yüksek hızlı LTE sistemlerinin hâlâ çalışır durumda olmadığını söyledi.

Göstericilere idam çağrısı

Diğer yandan İran Adalet Bakanlığı sözcüsü ülke çapındaki eylemlerin yaklaşık 100 liderinin İran Devrim Muhafızları tarafından tutuklandığını duyurdu.

Ahmet Hatemi

Rejimin önde gelen mollalarından Ahmet Hatemi ise "Gösterilerin bazı liderlerinin ölüm cezasını hak eden anarşistler olduğunu“ söyledi. Hatemi, en kötü eylemcilerin ise camilere ve diğer İslami kurumlara saldıranlar olduğunu savundu.

ABD’nin yeniden devreye soktuğu yaptırımlardan sonra giderek derinleşen bir ekonomik darboğaza giren İran’da hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 300’e varan zam kararı ülke çapında öfkeli vatandaşın sokağa dökülmesine neden olmuştu.

Gösterilerde ateşe verilen bankalardan biri

Hükümet, zam kararından geri adım atmamış ve internete erişim engeli getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan geniş çaplı gösterilerin bastırıldığını duyurmuştu.

15 Kasım’da zam kararının açıklanmasından sonra başlayan gösterilerde Uluslararası Af Örgütü verilerine göre 100’den fazla gösterici güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti.

DW, dpa/SÖ, JD

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