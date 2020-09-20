 ABD′den İran′a yeni yaptırımlar | DÜNYA | DW | 21.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD, İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela lideri Maduro'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Washington, diğer BM üyelerini de bu yaptırımları uygulamaya davet etti. Ancak birçok BM üyesi buna sıcak bakmıyor.

default

Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe koyulması gerektiğini savunan ABD, bu kapsamda İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan yeni yaptırımlar uygulamaya başladığını açıkladı.

Washington, İran'a her türlü konvansiyonel silah satışı ya da sevkiyatının yaptırımla karşılaşacağını duyuran Beyaz Saray yönetimi, bu doğrultuda 27 kişi ve kuruluşun BM yaptırımına tabi tutulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahran'daki yolsuz yetkililer, BM'nin silah ambargosunu delmek için yaklaşık iki yıldır Venezuela'daki gayrimeşru rejimle birlikte çalışıyor" dedi. Pompeo, "Bugünkü eylemimiz, tüm dünyada duyulması gereken bir uyarıdır" diye ekledi.

Yaptırımlara olanak tanıyan kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şu an İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu" açıklamasında bulundu. Trump, ABD'nin bu hamlesinin, hem İran rejimine hem de "Tahran'a karşı durmayı reddeden" ülkelere "açık bir mesaj" olduğunu söyledi.

Tüm BM üyelerine çağrı

Gazetecilere konuşan Pompeo, Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu yaptırımlara destek vermediğinin hatırlatılması üzerine, "Tüm BM üyelerinin bu yaptırımları uygulama yükümlülüğü bulunduğu mesajını çok açık şekilde verdiklerini" belirtti. Pompeo, "Bu ülkeler içinde elbette Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya da var. Bu ülkelerden yaptırımları uygulamasını bekliyoruz" dedi.

Ancak Beyaz Saray'ın yürürlüğe koyduğu 2015 tarihli BM yaptırımları, şu an ABD'nin birçok müttefiki dâhil çok sayıda ülke tarafından desteklenmediği için tartışmaya açık durumda.

ABD, İran'la P5+1 ülkeleri ve AB arasında yapılan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti. Söz konusu anlaşma, İran'ın nükleer programını sonlandırması karşılığında Tahran'a yönelik BM yaptırımlarının hafifletilmesini öngörüyordu. Washington, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Birçok BM üyesi, ABD'nin bu anlaşmadan çekildiği için yaptırımlar konusunda yasal dayanağı olmadığı görüşünde.

BM de bu yaptırımların yürürlüğe koyulması kararının Washington'ın elinde olmadığını belirtiyor.

DW,AP,AFP,dpa,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD İran yaptırımlarında ısrarlı

ABD yönetimi, uluslararası nükleer anlaşma ile kaldırılan İran’a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulduğunu duyurdu. Ancak karar hem ABD’nin müttefikleri hem de İran tarafından eleştirildi.  

Trump'tan İran'a misilleme tehdidi

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, olası bir saldırı halinde "fazlasıyla karşılık verileceğini" söyledi.  

Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

İran, Pazartesi günü iki İranlı balıkçının BAE sahil güvenliği tarafından öldürülmesinin ardından BAE bandıralı bir gemiye el koyarak mürettebatını gözaltına aldığını bildirdi.  

BMGK, ABD'nin İran tasarısını reddetti

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddetti. ABD ve İsrail kararı sert biçimde eleştirirken, İran ile Çin kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.  

Benzer içerik

Iran Atomanlage Fordo

ABD İran yaptırımlarında ısrarlı 20.09.2020

ABD yönetimi, uluslararası nükleer anlaşma ile kaldırılan İran’a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulduğunu duyurdu. Ancak karar hem ABD’nin müttefikleri hem de İran tarafından eleştirildi.

USA Präsident Donald Trump Wahlkampf 2020

Trump'tan İran'a misilleme tehdidi 15.09.2020

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, olası bir saldırı halinde "fazlasıyla karşılık verileceğini" söyledi.

Iran | Protest gegen die Regierung in Teheran

WN: İran perişan bir görüntü çiziyor 13.01.2020

İran’ın 8 Ocak'ta düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu kabul etmesi ve başkent Tahran’da başlayan gösteriler Alman basınında geniş yer bulan yorum konularından.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rusya'dan Kafkaslar'da dev tatbikat

Rusya, Karadeniz ve Hazar bölgelerini de kapsayan "Kafkas 2020" tatbikatını başlattı. Altı günlük tatbikata Çin, Ermenistan ve İran da katılıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  