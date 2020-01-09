ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD, İran’ın Irak’ta bulunan Amerikan hedeflerine füze saldırısı gerçekleştirmesine yanıt olarak, Tahran’a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktuğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in konuyla ilgili düzenlendiği ortak basın toplantısında, söz konusu yeni yaptırımların özellikle İran’ın çelik sektörünü hedef aldığı duyuruldu. Ancak bu yaptırımlarla ilgili detaylar bakanlar tarafından kamuoyu ile paylaşılmadı. Pompeo ayrıca, füze saldırısında sorumluluğu olduğunu öne sürdüğü İran rejiminden sekiz üst düzey yöneticiye de kişisel yaptırımlar uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

ABD halihazırda İran’a, son olarak geçen kasım ayında sertleştirdiği çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

İran kararları ciddiye almıyor

Tahran’dan yapılan açıklamalar ise, Pompeo ve Mnuchin tarafından açıklanan yeni yaptırımların İran yönetimince çok ciddiye alınmadığını gösteriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rızai, ABD’nin aldığı kararları "sembolik" olarak nitelendirerek, bunların herhangi bir ekonomik etkisinin olmayacağını ve aynı zamanda Washington’a da saygınlık kazandırmayacağını savundu. Muhsin Rızai, ABD’nin ayrıca kişisel yaptırıma tabi tuttuğu sekiz yöneticiden biri konumunda bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçen hafta ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından iki ülke arasında var olan gerilim bir anda tırmanmış ve tüm dünyada bir savaş endişesi yaşanmıştı. İran da, Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak ABD’nin Irak’ta kullandığı iki askeri üsse füze saldırısında bulunmuş ancak bu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

dpa / ET,AÜ

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