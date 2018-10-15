 ABD′den İran′a yeni yaptırımlar | EKONOMİ | DW | 17.10.2018

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EKONOMİ

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Besiç milis güçlerinin finansman şebekesini yaptırım kapsamına aldı. ABD'nin İran petrol şirketleriyle ilgili yaptırımları Kasımda yürürlüğe girecek.

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ABD yönetimi İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Besiç milis güçlerinin finansman şebekesini yaptırım kapsamına aldı. ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, yaptırımlar kapsamında Besiç milis güçlerinin finansmanında rol oynayan toplamda 20 banka ve şirketin ABD'deki hesaplarının dondurulduğu ve söz konusu kuruluşlarla finans ilişkisi kurulmasının yasaklandığın belirtildi.

Açıklamada ayrıca Besiç milis güçlerinin silahlı eğitim verdiği militanları Suriye ve diğer çatışma bölgelerine gönderdiği, çocuk asker yetiştirdiği ve İran güçlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediği belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı Mayıs ayında da bozdurduğu milyonlarca doları Devrim Muhafızlarına aktarmakla suçladığı bir finansman şebekesine yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a uygulanan baskının "azami seviyeye" çıkarılacağını duyurmuş ve Mayıs ayında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ilan etmişti. O tarihten beri İran yaptırımlarının dozunu kademeli olarak arttıran ABD'nin İran'ın petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarının 4 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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