ABD'den İran'a yeni gözdağı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'a yeni bir gözdağı verdi.

Washington'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pompeo, İranlı generalin ABD tarafından öldürülmesinin "doğru bir karar" olduğu yönündeki görüşünü yineledi. Pompeo, Süleymani'yi Irak'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldüren ABD'nin bu suikast konusunda yasal meşruiyete sahip olduğundan "emin" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "İranlıların yeni bir kötü tercihte bulunması hâlinde, Başkan (Donald Trump) geçen hafta yaptığı şekilde karşılık verecektir" diye ekledi.

"Diplomatik görev" iddiasına alaycı yanıt

Pompeo, Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta diplomatik görev kapsamında bulunduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarına ise alaycı bir dille yanıt verdi.

ABD'li bakan, "Buna inanan kimse var mı? Tarihte şu ana kadar bu nazik beyefendinin, bu büyük diplomat Kasım Süleymani'nin Bağdat'a bir barış görevi için gitmiş olduğuna dair en ufak bir ihtimal olduğunu ortaya koyan bir işaret var mı?" ifadesini kullandı.

Süleymani geçen Cuma günü, Suriye'den geçtiği Bağdat'taki uluslararası havalimanında ABD'nin düzenlediği drone saldırısıyla öldürülmüştü. İran Dışişleri Bakanı Zarif, suikastın ardından Tahran'ın vereceği karşılığın "orantısız değil, orantılı" olacağını söylemişti. Zarif, "Biz hukuk çerçevesinde karşılık vereceğiz. Başkan Trump gibi kanunsuz insanlar değiliz" demişti.

DW,AFP,dpa/CÖ,AÜ

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