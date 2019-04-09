 ABD′den İran′a uçak gemisi ile uyarı | DÜNYA | DW | 06.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den İran'a uçak gemisi ile uyarı

ABD, İran'a karşı bir uyarı olarak, Akdeniz sularında konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya yönlendirildiğini duyurdu. ABD "tedirgin edici bir dizi işaret" üzerine bu kararın alındığını açıkladı.

Arşiv: Abraham Lincoln uçak gemisi

Arşiv: Abraham Lincoln uçak gemisi

ABD İran'la yaşanan gerilimde yeni bir adım daha attı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya yönlendirildiğini duyurdu.USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir grup savaş gemisi Akdeniz'de bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Bolton, uçak gemisinin tam olarak nerede konuşlanacağını açıklamadı ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanı içerisinde yönlendirildiğini söyledi. CENTCOM'un görev alanı batıda Suriye'den doğuda Pakistan'a kadar uzanıyor. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, USS Abraham Lincoln'un sevkinin "tedirgin edici bir dizi işaret ve uyarılar üzerine alındığını" söyledi.

Önerdiğimiz linkler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara karşın petrol ihracatına devam edeceklerini açıkladı. (30.04.2019)

ABD Başkanı Trump, Obama'nın mirası bir anlaşmadan daha çekiliyor. Trump, silah lobisini memnun edecek bir karar alarak ABD'nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan imzasını çekeceğini duyurdu. (27.04.2019)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatını sürdürebilmesi için ABD ile görüşme halinde olduğunu söyledi. Washington, İran'a yönelik yaptırım muafiyetlerini uzatmayacağını duyurmuştu. (26.04.2019)

Bolton, böylece ABD'nin kendisine yönelik bir saldırıya sert şekilde karşılık vereceğinin işaretini ortaya koyduğunu belirtti. 

"ABD'nin İran rejimiyle bir savaş arayışında olmadığını" belirten Bolton, "Ancak Devrim Muhafızları, İran güçleri ya da İran adına mücadele eden vekil güçlerden gelebilecek bir saldırıya karşılık vermek için tamamen hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

Uluslararası gözlemciler, ABD'nin bu adımının İran'a gözdağı anlamına geldiği yorumunu yapıyor.

ABD-İran krizi

ABD Başkanı Dolanld Trump geçen yıl ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya ile İran arasında 2015 senesinde varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış aynı zamanda İran'a yönelik uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımlara yenilerini eklemişti.

Uzmanlar gerilimin artması halinde İran'ın da nükleer anlaşmadan çekilebileceği ve tüm dünyada deniz üzerinden petrol ticaretinin önemli bir bölününün yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunuyor.

dpa,DW,MK/JD

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Bildkombo - Trump und Rohani

Ruhani: ABD dünya terörizminin lideridir 09.04.2019

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak sınıflandırmasını eleştiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, kararın "İranlıları birleştireceğini" söyledi. ABD'nin kararına Suudi Arabistan'dan destek geldi.

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu

ABD'den İsrail'e İran'a karşı destek 20.03.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu İran "saldırganlığına" birlikte karşı koyacaklarını açıkladı. Pompeo, İsrail’in “kendini savunma hakkını” desteklediklerini belirtti.

Iran Schwerwasserreaktor in Arak

Yedi soruda İran ile nükleer anlaşmanın geleceği 09.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından anlaşmanın geleceğine dair yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv: Abraham Lincoln uçak gemisi

ABD'den İran'a uçak gemisi ile uyarı

ABD, İran'a karşı bir uyarı olarak, Akdeniz sularında konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya yönlendirildiğini duyurdu. ABD "tedirgin edici bir dizi işaret" üzerine bu kararın alındığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  