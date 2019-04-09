ABD'den İran'a uçak gemisi ile uyarı

ABD İran'la yaşanan gerilimde yeni bir adım daha attı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya yönlendirildiğini duyurdu.USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir grup savaş gemisi Akdeniz'de bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Bolton, uçak gemisinin tam olarak nerede konuşlanacağını açıklamadı ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanı içerisinde yönlendirildiğini söyledi. CENTCOM'un görev alanı batıda Suriye'den doğuda Pakistan'a kadar uzanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, USS Abraham Lincoln'un sevkinin "tedirgin edici bir dizi işaret ve uyarılar üzerine alındığını" söyledi.

Bolton, böylece ABD'nin kendisine yönelik bir saldırıya sert şekilde karşılık vereceğinin işaretini ortaya koyduğunu belirtti.

"ABD'nin İran rejimiyle bir savaş arayışında olmadığını" belirten Bolton, "Ancak Devrim Muhafızları, İran güçleri ya da İran adına mücadele eden vekil güçlerden gelebilecek bir saldırıya karşılık vermek için tamamen hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

Uluslararası gözlemciler, ABD'nin bu adımının İran'a gözdağı anlamına geldiği yorumunu yapıyor.

ABD-İran krizi

ABD Başkanı Dolanld Trump geçen yıl ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya ile İran arasında 2015 senesinde varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış aynı zamanda İran'a yönelik uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımlara yenilerini eklemişti.

Uzmanlar gerilimin artması halinde İran'ın da nükleer anlaşmadan çekilebileceği ve tüm dünyada deniz üzerinden petrol ticaretinin önemli bir bölününün yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunuyor.

dpa,DW,MK/JD

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