 ABD′den İran′a karşı uluslararası deniz koalisyonu | DÜNYA | DW | 10.07.2019

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DÜNYA

ABD'den İran'a karşı uluslararası deniz koalisyonu

ABD, Yemen ve İran açıklarında deniz güvenliğini sağlayacak bir askeri koalisyon kurmak istiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki üslerinin İran füzelerinin menzili içerisinde olduğunu söyledi.

Spannungen im Persischen Golf (picture-alliance/dpa/B. M. Wilbur)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran ve Yemen açıklarındaki stratejik öneme sahip sularda görev yapmak üzere uluslararası bir askeri koalisyon kurulması için plan hazırladı. ABD'nin planına ilişkin açıklama, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan geldi. Dunford, "Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep'te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz" diye konuştu. Girişime destek için siyasi irade gösteren ülkelerin birkaç gün içerisinde netleşeceğini belirten Dunford, "Ardından bu girişime verilecek belirli imkanlar konusunda ordularla doğrudan çalışacağız" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında askeri tansiyon geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA), İran tarafından düşürülmesinin ardından yükselmişti. Olay sonrası yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyondan son anda vazgeçtiğini duyurmuştu. ABD ile İran arasında gerginliği artıran bir diğer nokta petrol tankerlerine yönelik Mayıs ve Haziran aylarında Umman Körfezi'nde düzenlenen saldırılar oldu. Saldırıların ardından ABD, bölgeye 2 bin 500 asker gönderme kararı almıştı.  

"Hata yaparlarsa füzelerimiz uçak gemilerini yok eder"

ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Nejat'tan da bir açıklama geldi. Nejat, ABD'nin Körfez'deki askeri üsleri ve uçak gemilerinin, İran füzelerinin menzili içerisinde olduğu uyarısında bulundu.

İran'daki Tasnim haber ajansı Nejat'ın şu sözlerine yer verdi:

"Amerikan üsleri füzelerimizin menzili içerisinde. Eğer bir hata yaparlarsa, füzelerimiz onların uçak gemilerini yok eder. Amerikalılar, İran'la askeri olarak karşı karşıya gelmenin nasıl bir sonuca yol açacağının farkında."

ABD ve İran arasında gerginlik, Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.

rtr/ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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