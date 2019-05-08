 ABD′den İran′ın metal endüstrisine yaptırım | DÜNYA | DW | 09.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den İran'ın metal endüstrisine yaptırım

İran'ın Çarşamba günü nükleer anlaşmayı "kısmen" askıya aldığını açıklamasından sonra ABD Tahran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre İran'ın gelirinin yüzde 10'unu oluşturan metal ihracatı hedef alındı.

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

İran'ın, kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (JCPOA) yükümlülüklerinin bir kısmını Çarşamba günü askıya aldığını açıklaması sonrası ABD'den Tahran'a karşı yeni bir yaptırım hamlesi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan metal endüstrisine karşı yaptırım getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

İran'ın petrol satışı dışında en büyük ihracat geliri kalemini oluşturan metal endüstrisi dâhilinde Tahran'dan demir, çelik, alüminyum ve bakır alacak kişi ve kurumlara yasak getiren yeni yaptırımlar uyarınca bu ürünlerin satışı, tedariki, taşınması ve pazarlanması yasaklandı.

Önerdiğimiz linkler

İran'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD'ye tepki olarak anlaşmayı "kısmen" askıya aldığını açıklaması sonrasında Rusya ve Çin'den destek açıklaması geldi. AB ise İran'ın metnini istişare edecek. (08.05.2019)

Tahran yönetimi, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli sözleşmedeki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını duyurdu. İran'ın karara ilişkin mektubu anlaşmanın taraflarına gönderildi. (08.05.2019)

ABD, İran'a karşı bir uyarı olarak, Akdeniz sularında konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya yönlendirildiğini duyurdu. ABD "tedirgin edici bir dizi işaret" üzerine bu kararın alındığını açıkladı. (06.05.2019)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara karşın petrol ihracatına devam edeceklerini açıkladı. (30.04.2019)

Kararnameye göre ayrıca metal endüstrisi ile ilintili hizmet ve ürünlerin de aynı şekilde satışı, tedariki, taşınması ve pazarlanmasına yasak getirildi; bu işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımların tam olarak yürürlüğe girmesi için 90 günlük bir geçiş süreci tanırken, 8 Mayıs 2019 tarihinden sonra İran'la metal ticareti yapmak üzere yeni iş ortaklığına girişme eylemlerinin geçiş sürecini ihlal ettiği anlamına geleceğini duyurdu.

Kararnameyi imzaladığı sırada konuşan Trump, İran'ın "tavrını keskin bir şekilde" değiştirmediği sürece daha fazla eylemi uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Nükleer anlaşmayı "kısmen" askıya almıştı

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya ile 2015 tarihinde imzaladığı ve ABD'nin Mayıs 2018'de çekildiğini açıkladığı nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin bir kısmını Çarşamba günü askıya aldığını açıklamıştı.

ABD'nin anlaşmadan çekildikten sonra özellikle İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları devreye koyması nedeniyle rahatsızlığını dile getiren Tahran, uluslararası arenada kendisini sıkıştıran önlemlere karşı JCPOA'nın diğer imzacılarının çözümler üretmesini istiyor.

Bu doğrultuda JCPOA'nın tekrar gözden geçirilmesini talep eden İran, taleplerinin yerine getirilmesi için diğer imzacılara 60 günlük bir süre tanıdı.

Altmış günlük süre zarfında nükleer programının bir parçası olan zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarını elinde tutacağını duyuran İran, anlaşmanın gözden geçirilmesi talebinin yerine getirilmemesi durumunda nükleer silah üretmek için gerekli olan uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.

DW,rtr/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Iran Spannungen Symbolbild Rohani im Atomkraftwerk in Bushehr

İran nükleer anlaşmadan kısmen çekiliyor 08.05.2019

Tahran yönetimi, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli sözleşmedeki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını duyurdu. İran'ın karara ilişkin mektubu anlaşmanın taraflarına gönderildi.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

İran'a Rusya ve Çin'den destek 08.05.2019

İran'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD'ye tepki olarak anlaşmayı "kısmen" askıya aldığını açıklaması sonrasında Rusya ve Çin'den destek açıklaması geldi. AB ise İran'ın metnini istişare edecek.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

MZ:Tek suçlu İran rejimi değil 09.05.2019

İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alma kararına ilişkin değerlendirmeler bugünkü Alman gazetelerinde geniş yer buluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ezidi kadınlar çocuklarının kabul edilmesini istiyor

IŞİD’in tutsaklığından kurtulan ancak çocuklarına “soykırımcıların çocukları” gözüyle bakılması nedeniyle evlerine dönemeyen Ezidi kadınlar, artık cemaatin kapılarını kendilerine açmasını istiyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  