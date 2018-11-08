 ABD′den Irak′a İran elektrik ve doğalgazı için muafiyet | DÜNYA | DW | 08.11.2018

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DÜNYA

ABD'den Irak'a İran elektrik ve doğalgazı için muafiyet

ABD, İran elektrik ve doğalgazını satın almaya devam edebilmesi için Irak'a geçici muafiyet tanıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook.

İran'a yönelik sertleştirilmiş yaptırımları 5 Kasım'da yürürlüğe sokan ABD, elektrik ve doğalgazda büyük ölçüde İran'a bağlı olan Irak yönetimine özel izin verdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Irak'a İran'dan satın aldığı elektriğin ödemelerini yapmaya devam edebilmesi için muafiyet tanıdık. Bunun, Irak'a güneyindeki elektrik kesintilerini azaltmada yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi. Hook, "dost ve partner Irak'ın istikrar ve refahı için çalıştıklarını" kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan Iraklı bir yetkili de ”İran'dan doğalgaz ve petrol alımını kademeli olarak nasıl azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız için ABD bize 45 günlük süre verdi” açıklamasında bulundu.

Siemens'ten tepki

Ancak ABD'nin bu adımına, Irak ile elektrik teminatı konusunda mutabakat anlaşması yapan Alman Siemens şirketinden tepki geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Siemens CEO'su Jo Kaeser, şirketin Irak'ın yeniden inşasına yönelik "son derece kapsamlı ve cazip" bir konsepte sahip olduğunu belirterek "Bazı olağandışı özel güçlerin araya girmeye çalıştığı görülüyor. Siemens ABD'de doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 150 bin insana istihdam sağlayan önemli bir güç. Sonuçta biz de bir Amerikan şirketiyiz, bunun saygıyı hak ettiğine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

ABD'de Trump yönetimi, anlaşmanın Amerikan General Electric firmasına verilmesi için Irak yönetimine baskı uyguluyordu.

Komşusu İran'dan geçen yıl 6 milyar dolarlık ithalat yapan Irak'ta elektrik ciddi bir sorun. 39 milyon nüfuslu ülkenin çoğu bölgesinde devlet elektriği günde sadece birkaç saatliğine tedarik edebiliyor. Halkın büyük bölümü elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamak zorunda kalıyor.

DW, AFP / DBN,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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