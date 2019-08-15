 ABD′den İngiltere’ye “İran’ın tankerini salıvermeyin” talebi | DÜNYA | DW | 15.08.2019

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DÜNYA

ABD'den İngiltere’ye “İran’ın tankerini salıvermeyin” talebi

ABD’nin İngiltere’nin el koyduğu İran tankeri “Grace 1”ı salıvermemesini talep ettiği belirtildi. Yetkililer, Washington'dan söz konusu talep gelmeden önce tankeri salıvermeye hazırlandıklarını ifade etti.

Supertanker Grace 1 (Getty Images/AFP/J. Guerrero)

Cebelitarık yönetiminin el koyduğu Grace 1 tankeri

ABD, Suriye'ye ham petrol taşıdığı şüphesi ile 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta el konulan İran'a ait tankerin salıverilmemesi talebinde bulundu.

Britanya’nın denizaşırı toprağı olan Cebelitarık özerk yönetiminden gelen açıklamada, “ABD Adalet Bakanlığı Grace 1’a yöneltilen çeşitli suçlamalar nedeniyle alıkonulması için başvuruda bulundu. Talep incelenmekte” denildi.

Gibraltar Chronicle gazetesi Yüksek Mahkeme yargıcı Anthony Dudley’in Washington’dan söz konusu talep gelmemiş olsaydı tankerin bugün görülmekte olan duruşmanın ardından salıverilmesini planlandıklarına ilişkin ifadelerini aktardı. Gazetenin haberinde, Dudley’in “ABD’den bu hamle gelmeseydi tankerin bugün denize açılmış olacağı” yönündeki ifadelerine yer verildi. Tankerin akıbetine ilişkin nihai kararın bugün içinde verilmesi bekleniyor.

Diğer yandan bir hükümet sözcüsü, mahkemeden çıkan karar doğrultusunda Grace 1'ın kaptanı ve üç mürettabatının halihazırda kefalet karşılığı serbest bırakıldığını ifade etti.

Londra, Washington’ın talebiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Grace 1 ile ilgili yürütülen soruşturmalar Cebelitarık hükümetinin meselesidir” ifadeleri kullanıldı. Tahran’dan ise ABD’nin söz konusu girişimi ile ilgili henüz bir tepki gelmedi.

Basra Körfezi’nde hızla tırmanan gerilim

Geçen ay İngiliz Kraliyet Donanması 2 milyon 100 bin varil petrol taşıyan İran’a ait Grace 1 petrol tankerine yönelik bir operasyon düzenlemiş ve Cebelitarık yakınlarında tankere el koymuştu. Tankerin Suriye’ye petrol nakliyatına yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını deldiği öne sürülmüştü. İngiltere’nin hamlesi Basra Körfezi’ndeki gerilimi tırmandırmış, İran tankere el konulmasını "korsanlık" olarak nitelendirmişti.

Olaydan kısa sonra Tahran’ın İngiliz bayraklı petrol tankeri Steno İmpero’ya el koyması İran’la Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

ABD – İran ilişkilerinin seyri Washington’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından hızla değişmiş; karşılıklı suçlama ve tehditlerle tansiyon yükselmişti.

Washington, geçen haftalarda Basra Körfezi’nde altı petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutuyor.

DW,AFP, AP, rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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