ABD'den İdlib'de kimyasal saldırı uyarısı

ABD, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediğine dair işaretler olduğunu bildirerek iddiaların kanıtlanması durumunda harekete geçeceği tehdidinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye hükümetinin İdlib vilayetinde silahlı muhaliflere yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanıyor olabileceğine dair işaretler bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Pazar günü düzenlendiği iddia edilen klor gazı saldırısı dahil olmak üzere kimyasal silah kullanımının kanıtlanması durumunda ABD ve müttefiklerinin "hızlı ve uygun" bir yanıt vereceği uyarısı yapıldı.
Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "Maalesef Esad rejiminin, 19 Mayıs sabahı Suriye'nin kuzeybatısındaki klor gazı saldırısı iddiaları da dahil olmak üzere kimyasal silah kullanımına tekrar başvurduğuna dair işaretler görüyoruz. Bu vakayla ilgili bilgi toplamayı sürdürüyoruz. Ancak Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının tespit edilmesi halinde ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir karşılık vereceği uyarısını yineliyoruz" diye konuştu.
Türkiye ile Rusya arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan mutabakatla İdlib vilayetinde oluşturulan çatışmasızlık bölgelerine atıfta bulunan Ortagus, "iddia edilen kimyasal saldırının, Esad güçlerinin çatışmasızlığı ihlal eden vahşi kampanyasının bir parçası olduğunu" söyledi.
Mutabakatın bölgede milyonlarca sivili koruduğuna işaret eden sözcü, Esad rejiminin saldırılarını durdurması çağrısı yaparak "İlk olarak Başkan Trump'ın Eylül 2018'de uyardığı gibi, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerine yönelik bir saldırı, gerilimi pervasızca tırmandıracak, bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir hareket olacaktır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiasına dayanarak Nisan 2017 ve Nisan 2018'de olmak üzere Suriye'ye iki kez bombardıman düzenlemişti.
dpa, Reuters/SSB, BK
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