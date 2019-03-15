 ABD′den İdlib konusunda Rusya ve Suriye′ye suçlama | DÜNYA | DW | 15.03.2019

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DÜNYA

ABD'den İdlib konusunda Rusya ve Suriye'ye suçlama

ABD, Rusya ve Suriye rejimini İdlib"de “şiddeti tırmandırmakla” suçladı. Rusya, hava saldırılarıyla İdlib'deki bir silah deposunu hedef aldıklarını söylemişti. Saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Arşiv görüntü

Arşiv görüntü

Rus jetlerinin İdlib vilayetine düzenlediği hava saldırısı sonrası ABD'den tepki geldi. Saldırıda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre siviller dahil olmak üzere 22 kişi yaşamını yitirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino yaptığı açıklamada, "ABD, İdlib ve komşu bölgelerinde Rusya ve ortağı Esad rejiminin hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle geçtiğimiz günlerde artan şiddeti büyük bir endişe ile izliyor” dedi.

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Palladino, Rusya'nın "teröristlerin hedef alındığı” söylemine rağmen bu operasyonlarda onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti ve bu saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD: Sorumluluk Rusya'da

Palladino, Türkiye ve Rusya'nın geçen Eylül ayında İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusundaki anlaşmasını hatırlatarak sorumluluğun Rusya'da olduğunu kaydetti. 

Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin de önüne geçmişti.

Moskova ve Ankara, Eylül ayındaki mutabakat kapsamında İdlib'deki faaliyetlerini koordineli bir biçimde yöneteceklerini de taahhüt etmişlerdi. Ancak çatışmaların yeniden yoğunlaşmasının ardından vilayetin topraklarının büyük bölümü Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının bölgedeki militanlara ait bir silah deposunu vurduğu kaydedilmişti. RIA haber ajansının aktardığına göre, saldırı Heyet Tahrir Şam örgütüne karşı düzenlenmiş, saldırıda örgütün drone ve diğer silahlarını bulundurduğu silah deposunun hedef alındığı belirtilmişti.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Heyet Tahrir Şam, bu silahları Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim'deki Rus hava üssüne düzenlenecek bir saldırıda kullanmayı planlıyordu.

AFP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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