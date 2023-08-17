ABD'den İsrail'in Almanya'ya Arrow-3 satışına onay

ABD, İsrail'in Almanya'ya 3,5 milyar euroluk Arrow-3 füze savunma sistemi satışına onay verdi. İsrail ve Almanya savuma şirketlerinin yakında satışla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

İsrail Savuma Bakanlığı, ABD'nin ABD-İsrail ortak yapımı olan Arrow-3 füze savunma sistemlerinin Almanya'ya satışına onay verdiğini duyurdu.

3,5 milyar euroluk satışın gerçekleşmesi için iki ülkenin savunma şirketlerinin bir araya gelerek anlaşma imzalanması bekleniyor. Savunma Bakanlığı, bunun İsrail tarihindeki en büyük askeri satış olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant, izni "İsrail ordusunun ve ekonomisinin genişletilmesi için önemli bir karar" sözleriyle değerlendirdi. Gallant, "Almanya'nın İsrail savunma yeteneklerini kazanması da her Yahudi için büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

Almanya Maliye Bakanlığı ise satışın toplam maliyetinin 3,99 milyar doları bulacağı açıklaması yapmıştı.

Federal Meclis Bütçe Komisyonu, geçen Haziran ayında söz konusu füze savunma sisteminin satışının gerçeklebilmesi için 560 milyon euroluk ön ödeme yapılmasına onay vermişti. Satışın gerçekleşmesi için her iki ülkenin parlamentosunun da sene sonuna kadar onay vermesi gerekiyor.

İsrail-ABD ortak yapımı olan Arrow-3 füze savunma sistemleri, İsrail'in hava üslerinde 2017 yılından bu yana kullanılıyor. Uzun menzilli füzelere karşı savunma sağlaması amacıyla üretilen sistem, İsrail'i İran'ın veya Suriye'nin olası saldırılarından korumakta kullanılıyor.

AFP/BÖ,JD

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