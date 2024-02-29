ABD'den İsrail'e "Mescid-i Aksa'da ibadete izin ver" çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa ile ilgili bir açıklama yaptı.

Mabedin bulunduğu bölge (Harem'üş-Şerif) için Yahudilikte kullanılan terimi kullanan Miller "İsrail'i geçmişteki uygulamalarla tutarlı şekilde barışçıl ibadetçilerin Tapınak Tepesi'ne erişimini kolaylaştırmaya teşvik etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Matthew Miller Fotoğraf: Nathan Howard/AP Photo/picture alliance

Miller gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, sadece yapılması gereken doğru şey değil, sadece insanlara hak ettikleri ve hakları olan dini özgürlüğün tanınması meselesi değil, aynı zamanda İsrail'in güvenliği için doğrudan önemli olan da bir mesele” ifadelerini kullandı. Miller "Batı Şeria'da ya da daha geniş bir bölgede gerilimleri tırmandırmak İsrail'in güvenlik çıkarlarına uygun değil" diye konuştu.

Ramazan ayı bu yıl miladi takvime göre 11 Mart tarihinde başlayacak. Radikal İslamcı Hamas, Filistininlilere Ramazan'ın ilk gününde Mescid-i Aksa'ya kitlesel olarak yürüme çağrısında bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dün televizyondan yayınlanan konuşmasında "Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki iç bölgelerdeki halkımızı mübarek Ramazan ayının ilk gününden itibaren gruplar halinde ya da bireysel olarak, üzerindeki kuşatmanın kaldırılması için El Aksa'ya yürümeye, orada namaz kılmaya çağırıyoruz" dedi.

Itamar Ben Gvir Fotoğraf: Debbie Hill/UPI Photo/IMAGO

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir geçen hafta yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ramazan boyunca Kudüs'e girişlerine izin verilmeyeceğini söylemişti. "Risk alamayız" diyen Ben Gvir "Gazze'de kadınlar ve çocuklar rehin alınmışken Hamas'ın Tapınak Tepesi'nde kutlamalarda bulunmasına izin veremeyiz" diye konuşmuştu. Ben Gvir Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından kontrol edilmesini savunan aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisine liderlik ediyor.

AFP / EC, JD

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