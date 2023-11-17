ABD'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonlar sürerken Batı Şeria'da da şiddet olaylarının artması endişe yaratıyor.

Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve İsrail ordusunun operasyonlarında Filistin Özerk Yönetimi verilerine göre 380'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İnsan hakları aktivistleri, bu rakamın son 15 yılda kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğuna işaret ediyor.

1967'deki savaşın ardından İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da, uluslararası toplum tarafından tanınan ve barış müzakerelerinde muhatap olarak görülen Filistin Özerk Yönetimi görev yapıyor.

ABD'den "Yahudi yerleşimciler” uyarısı

Batı Şeria'da artan tansiyon, Gazze'deki savaşın yayılması endişelerini de beraberinde getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'i Batı Şeria'da tansiyonu düşürmek ve için "acil” adım atmaya çağırdı.

İsrail savaş kabinesinde yer alan eski genelkurmay başkanlarından Benny Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken, "Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimcilerin giderek artan aşırılıkçı şiddet eylemlerine derhal son verilmesini” istedi.

Cenin kampına operasyon

Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına dün gece İsrail’in bir operasyon daha düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, militanların patlayıcılarla düzenlediği saldırıya karşılık hava operasyonu gerçekleştirildiği ve "en az beş teröristin” öldürüldüğü duyuruldu.

Filistinli İslami Cihad Örgütüne bağlı Kudüs Tugayları, İsrail ordusuna "saatler süren” saldırılar düzenlendiğini, patlayıcılarla pusu kurulduğunu ve bir "alev tufanı” yaşatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun geçen hafta Cenin kampına düzenlediği operasyonlarda da 14 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP,rtr/BK,JD

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