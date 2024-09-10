ABD'den İsrail'e Ayşenur Ezgi Eygi eleştirisi

İsrail ordusu, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin "büyük ihtimalle İsrail askerleri tarafından yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıklarken ABD, İsrail ordusunun bazı pratiklerini değiştirmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Batı Şeria'da geçen hafta barışçıl bir gösteri sırasında başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili İsrail ordusu açıklama yaparken ABD'den İsrail'e eleştiri geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu ve İsrail ordusunun uygulamalarının değişmesi gerektiğini söyledi. Bu tavrı İsrail hükümetinin en üst düzey yetkilileriyle temaslarda da en açık şekilde ortaya koyacaklarını belirten Blinken, Eygi'nin hiçbir tahrik ve gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü belirterek "İsrail güvenlik güçlerinin, operasyon kuralları dahil olmak üzere Batı Şeria'daki faaliyet şeklinde bazı köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünden derin üzüntü ve rahatsızlık duyulduğu belirtilerek İsrail olayı tüm yönleriyle soruşturmaya çağrılmıştı.

"Büyük ihtimalle biz öldürdük" açıklaması

Blinken'ın eleştirisi öncesinde İsrail ordusu bugün Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sonucunu açıklamıştı. İsrail ordusunun açıklamasında, Eygi'nin "büyük ihtimalle yanlışlıkla İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü" bildirilmişti. İsrail ordusu, "Eygi'nin İsrail ordusunun ateşi sonucu hedef alınmadan ve kasıtsız bir şekilde öldürülme ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varıldığını" kaydetmişti. Açıklamada ayrıca, atış sırasında Eygi'nin değil, "ayaklanmaya kışkırtan" bir kişinin hedef alındığı savunuldu.

Fotoğraf: Courtesy of Eygi family/International Solidarity Movement/AP/picture alliance

Seattle doğumlu 26 yaşındaki Eygi, Batı Şeria'daki Beyta kasabasında bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto için her hafta düzenlenen bir gösteri sırasında vurularak öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek KomiserliğiEygi'nin başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti. Eygi, Filistinlilerin haklarını savunan Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Didim'de toprağa verilmesi planlanıyor

Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi dün Eygi için Nablus'ta askeri ve sivil cenaze geçidi düzenlemiş, Eygi'nin naaşı Filistin bayrağına sarılmıştı. Eygi'nin, ailesinin isteği üzerine Türkiye'ye götürülerek Didim'de toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Eygi'nin öldürülmesini lanetlediklerini belirterek "İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini" kaydetmişti.

AFP,AP / BK,ET

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