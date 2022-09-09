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İran'nın yer altı askeri üslerinde bulunan kendi yapımı İHA'ları - (24.08.2022)
İran'nın yer altı askeri üslerinde bulunan kendi yapımı İHA'larıFotoğraf: Iranian Army/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den İranlı şirkete Rusya yaptırımı

19 dakika önce

ABD, Rusya'ya İHA satışında rolü olduğu gerekçesiyle İranlı bir şirketi yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Rusya'yı destekleyenlerden kararlılıkla hesap sorulacağı" ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) satışında rol oynadığı gerekçesiyle İranlı bir şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Tahran merkezli söz konusu şirketin, İHA'ların Rusya'ya taşınması görevini üstlendiği bildirildi. Açıklamada, elde edilen bilgilerden, Rusya'nın İran'dan temin ettiği İHA'ları, Ukrayna Savaşı'nda kullanmayı planladığının anlaşıldığı öne sürülerek, Rusya'nın "kendi çıkarlarını sürdürebilmek adına giderek daha umutsuz kararlar aldığı" ifade edildi.

"Rusya'yı destekleyenlerden hesap sorulacak"

ABD Maliye Bakanlığı ayrıca Washington'un "İran ve Ukrayna'ya karşı bir saldırı savaşı yürüten Rusya'yı destekleyenlerden hesap sormak konusunda kararlı" olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, İran Devrim Muhafızları'nın İHA temin etmesine yardımcı olan üç şirket ile bir kişinin de yaptırım listesine alındığı Bakanlık açıklamasında yer aldı.

 

dpa / ET,HT

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