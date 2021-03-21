ABD'den Hindistan'a S-400 uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni Delhi'yi ziyareti sırasında Rusya ile S-400'lerin alımı konusunda anlaşma imzalayan Hindistan'ı uyardı. Müttefik ve partner ülkelerin ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için Rus savunma ürünlerini almaktan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Austin, "Tüm müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan yaptırımları tetikleyecek Rus ekipmanlarından uzak durmalarını talep ediyoruz" dedi.

2018 yılında Rusya ile S-400 savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşma imzalayan Hindistan S-400'leri henüz temin etmedi. Rusya'ya 2019'da 800 milyon dolarlık ilk ödemeyi yapan Hindistan'ın S-400'lerin ilk setini bu yılın sonuna doğru alması bekleniyor.

Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor

Türkiye eski Başkan Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.

S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen ay Ankara'ya S-400 sistemlerinin satın alınmasının "NATO'daki iş birliği ve verimliliği baltalayacağı" endişesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mart başı yaptığı bir açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Patriot savunma sisteminin Türkiye'ye alınması için çok ciddi bir çaba sarf etti. Maalesef Amerikan tarafı bizi tatmin edici, bizim kabul edebileceğimiz bir teklifle gelmedi. Bunun neticesinde Türkiye alternatifsiz olmadığını da göstererek S400'leri aldı. Bu karardan geri adım atmak söz konusu değil" sözleriyle Türkiye'nin geri adım atmayacağını dile getirmişti.

Reuters,dpa/BÖ,EC

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