ABD'den heyet açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunda yaşanan krize çözüm için Türkiye'den giden heyet, Washington'daki temaslarına başladı.

Türk Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği dokuz kişilik heyet ilk görüşmesini, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en yetkilisi ikinci ismi olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye ile görüşmelerimiz sürecek" dedi. Ankara'dan giden heyetten ise görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da yer aldığı heyetin bir sonraki durağı ABD Hazine Bakanlığı oldu. Türk heyetinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından temsilcilerin de yer aldığı açıklanmıştı.

"Mutabakat sağlandı" haberine yalanlama

Türk heyetinin Washington'a yapacağı ziyaret öncesi Türk medyasında çıkan haberlerde Ankara ve Washington'ın ön mutabakat sağladığı öne sürülmüştü. Nauert, bu iddialarla ilgili olarak, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve Türkiye arasında ipler, Washington'ın İzmir'de yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmayarak ev hapsine alınmasının ardından daha da gerilmişti. ABD, Türkiye'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına geçtiğimiz hafta yaptırım uygulama kararı almıştı. 2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Amerikan basını, yaptırım kararı öncesinde Ankara-Washington hattında çetin pazarlıkların yapıldığını öne sürmüştü. Bloomberg anlaşma çerçevesinde, ABD'de yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının kalan kısmını Türkiye'de tamamlaması için mutabata varıldığını iddia etmişti. Ancak Türkiye'nin son anda başka taleplerde bulunması üzerine anlaşmanın bozulduğu öne sürülmüştü.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası, Türk lirası dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşayarak 5,42 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar, akşam üstü itibarıyla 5,29 TL'den işlem görüyor.

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DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe