 ABD′den heyet açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürecek | DÜNYA | DW | 08.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den heyet açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürecek

Brunson krizini ele almak için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki numaralı ismi ile Türkiye'den giden heyetin görüşmesi sona erdi. Toplantı sonrası ABD, "Türkiye ile görüşmeler sürecek" dedi.

default

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunda yaşanan krize çözüm için Türkiye'den giden heyet, Washington'daki temaslarına başladı.

Önerdiğimiz linkler

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimde bir ön mutabakata varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak. (08.08.2018)

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Rob Berschinski, Trump yönetiminin Brunson davasını kullanarak "destekçilerine hoş görünmeye çalıştığı" görüşünde. (06.08.2018)

ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik yaptırım kararına Türk Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada, "saldırgan tutumun karşılığının verileceği" belirtildi. (01.08.2018)

Türk Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği dokuz kişilik heyet ilk görüşmesini, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en yetkilisi ikinci ismi olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la gerçekleştirdi. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye ile görüşmelerimiz sürecek" dedi. Ankara'dan giden heyetten ise görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.   

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da yer aldığı heyetin bir sonraki durağı ABD Hazine Bakanlığı oldu. Türk heyetinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından temsilcilerin de yer aldığı açıklanmıştı. 

"Mutabakat sağlandı" haberine yalanlama

Türk heyetinin Washington'a yapacağı ziyaret öncesi Türk medyasında çıkan haberlerde Ankara ve Washington'ın ön mutabakat sağladığı öne sürülmüştü. Nauert, bu iddialarla ilgili olarak, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve Türkiye arasında ipler, Washington'ın İzmir'de yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmayarak ev hapsine alınmasının ardından daha da gerilmişti. ABD, Türkiye'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına geçtiğimiz hafta yaptırım uygulama kararı almıştı. 2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Amerikan basını, yaptırım kararı öncesinde Ankara-Washington hattında çetin pazarlıkların yapıldığını öne sürmüştü. Bloomberg anlaşma çerçevesinde, ABD'de yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının kalan kısmını Türkiye'de tamamlaması için mutabata varıldığını iddia etmişti. Ancak Türkiye'nin son anda başka taleplerde bulunması üzerine anlaşmanın bozulduğu öne sürülmüştü.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası, Türk lirası dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşayarak 5,42 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar, akşam üstü itibarıyla 5,29 TL'den işlem görüyor.

Video izle 01:44
Şimdi canlı
01:44 dk

Türkler ABD yaptırımları konusunda ne düşünüyor?

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkler ABD yaptırımları konusunda ne düşünüyor?  

Benzer içerik

USA | Pressesprecherin Außenministerium Heather Nauert

Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu 08.08.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimde bir ön mutabakata varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak.

Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen

ABD'li eski yetkiliden Trump'a Brunson eleştirisi 06.08.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Rob Berschinski, Trump yönetiminin Brunson davasını kullanarak "destekçilerine hoş görünmeye çalıştığı" görüşünde.

Kombibild Türkei Abdulhamit Gul | Suleyman Soylu

ABD'den Soylu ve Gül'e yaptırım kararı 01.08.2018

ABD Hazine Bakanlığı, papaz Andrew Brunson'ın "haksız tutukluluğu" gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldığını açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Idlib Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/AA/C. Genco)

DSÖ: İdlib harekâtı 700 bin kişiyi yerinden edebilir

BM bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları Suriye'nin İdlib vilayetinde muhtemel bir harekâtın 250 bin ila 700 bin insanı yerinden edebileceği uyarısı yaptı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 