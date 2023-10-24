ABD'den Gazze'de ateşkes için rehine şartı

ABD Başkanı Biden, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkes görüşmelerinin ancak Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada Gazze için ateşkes görüşmelerinin ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısında kaçırdığı tüm rehineleri serbest bırakması halinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Biden'a Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte "rehinelerin serbest bırakılması karışlığında ateşkes anlaşması" formülünü destekleyip desteklemediği soruldu. ABD Başkanı soruya "Önce rehineler serbest kalmalı, sonra konuşabiliriz" yanıtını verdi.

Biden gelecek yılki seçimler için ekonomik programını tanıtmak üzere düzenlenen etkinlikten erken ayrılmak zorunda kaldı. Bunun için katılımcılardan özür dileyen ABD Başkanı, "ilgilenmesi gereken başka bir konu için" Beyaz Saray Durum Odası'na gitmek zorunda olduğunu belirtti.

Biden'ın bu açıklaması, Hamas'ın İsrail'den kaçırdığı iki kadın rehineyi daha serbest bıraktığını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes için rehinlerin serbest kalması koşulunda ısrarlı. Fotoğraf: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Rusya çatışmaların durmasını istedi

ABD, olası ateşkes görüşmeleri için Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakması koşulunu öne sürerken, Rusya ateşkes çağrısını yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Gazze savaşında tansiyonun düşmesi için çatışmaların durması gerektiğini belirterek, insani konuların çözüme kavuşturulmasının aciliyet taşıdığını söyledi.

Lavrov, "Bunun ardından elbette ki mevcut durumu daha geniş bir bağlam içerisinde değerlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç olacak" dedi.

Rus Interfax haber ajansı, Lavrov'un pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da yaptığı açıklamada iki devletli çözüme işaret ettiğini aktardı. Haberde Lavrov'un Washington'u Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan uluslararası arabuluculuk dörtlüsünün çalışmalarını yıllardır engellemekle suçladığı belirtildi.

Lavrov ayrıca Tahran'daki toplantıda ABD savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasını, "çatışmaya tehlikeli bir müdahale" sözleriyle eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "bu tür adımlar atıldıkça çatışmanın genişleme tehlikesinin de artacağını" söyledi.

Rusya bu açıklamaları yaparken, bir yandan da Ukrayna'ya karşı yıkıcı bir saldırı savaşı yürütüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta şimdiye kadar binlerce sivili öldürüldü, çok sayıda şehir ve kasaba yerle bir edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çatışmaların genişlemesinin önlenmesini istedi. Fotoğraf: Vyacheslav Prokofyev/dpa/TASS/picture alliance

AB'de görüş farklılıkları giderilemedi

ABD ve Rusya Gazze'deki savaş konusunda farklı tutumlar alırken, Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuda ortak bir tavır sergileyemiyor. Lüksemburg'da dün toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları zirvesi de ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını gideremedi.

Almanya ve Avusturya gibi üyeler İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğunu, Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmaya devam ettiği bir süreçte İsrail'den kendisini savunmasına son vermesinin istenemeyeceğine dikkat çekerken, İrlanda, İspanya ve Hollanda gibi diğer bazı ülkeler "insani ateşkes" sağlanması gerektiğini, "Gazze'deki masum sivillerin ve özellikle çocukların acısının ulaştığı boyutun kabul edilemez" olduğunu savunuyor.

Üye ülkelerin bölgede tırmanan gerilime yönelik olarak ortak bir tutum ve söylem belirlemekte zorlanmaları, Birliği temsil eden siyasi aktörlerin kritik anlarda farklı, kimi zaman çelişen açıklamalar yapmaları, AB'yi eleştiri oklarının hedefi haline getiriyor.

AFP,dpa,DW/TY,EC

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