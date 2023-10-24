Beyaz Saray: Ateşkes sadece Hamas'a yarar

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, İsrail ile Hamas arasında olası bir ateşkesin "sadece Hamas'a yarayacağını" söyledi. Kirby, savaştan "masum sivillerin zarar görmeye devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby bugün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava operasyonları konusunda açıklamalarda bulundu.

Kirby, Gazze'de bir ateşkesin "sadece Hamas'a yarayacağını" belirtti, ancak insani yardımların geçişini sağlamak için çatışmalara ara verilmesinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İsrail'i Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta sivil kayıplardan sakınmaya çağırdığını belirten Kirby, sivillerin zarar görmesinin engellenmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Kirby, "Bu savaş. Bu bir çarpışma. Bu kanlı, çirkin ve giderek de karmaşık bir hale gelecek ve siviller zarar görmeye devam edecek" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında ateşkes çağrısı yapmış, İsrailli yetkililer ise bu öneriyi geri çevirmişti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Sivillerin korunması için her tür önlemin alındığını görmek istiyoruz; bir operasyondaki duraklamalar bir araçtır ve geçici zamanlarda kullanılabilecek bir taktiktir" dedi. Kirby, bunun "ateşkes ile eş tutulamayacağını" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de bugün BMGK'da insani yardımların geçişini sağlamak için çatışmalara ara verilmesini öngören ancak tam bir ateşkes içermeyen bir karar için destek istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki 200'den fazla rehine serbest bırakılmadan bir ateşkes hakkında "konuşmanın" mümkün olmadığını söylemişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. Saldırının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava operasyonlarında Hamas'ın verilerine göre 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP,rtr/BÖ,BK

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