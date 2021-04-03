 ABD′den Filistin′e yardımları yeniden başlatma kararı | DÜNYA | DW | 07.04.2021

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DÜNYA

ABD'den Filistin'e yardımları yeniden başlatma kararı

ABD Dışişleri Bakanı, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatacaklarını açıkladı. Karar, Filistin ve BM tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail Washington’a tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’e ekonomik, insani ve kalkınma yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Blinken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 150 milyon dolar, Batı Şeria ve Gazze’deki kalkınma projelerine 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığıyla barışı tesis etmeye yönelik programlara da 10 milyon dolarlık paketleri içeren toplam 235 milyon dolarlık yardım öngörüldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Ürdün Kralı II. Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, Biden’ın İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü desteklediği belirtildi.

BM memnun, İsrail tepkili

Washington’ın yardım kararı Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararı "iyi bir başlangıç" olarak nitelendiren Filistinli bir yetkili, daha fazlasını umduklarını söyledi.

Bişrleşmiş Milletler de (BM) ABD’nin yardım kararından duydukları memnuniyeti ifade etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, diğer ülkelerin de ABD’yi izlemesini ümit ettiklerini belirtti.

İsrail ise karara tepki gösterdi. İsrail’in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan karara ilişkin yaptığı açıklamada duydukları hayalkırıklığını ifade ederek, ABD’nin UNRWA’ya yardımları yeniden başlatma kararına kati surette karşı olduklarını ifade etti. Erdan, "antisemitik bir oluşum" olarak nitelendirdiği örgütün, kimin "mülteci" olduğuna ilişkin çarpık bir tanımlama kullandığını ve çatışmayı çözmekten ziyade sürekli kıldığını öne sürdü.

Biden'ın kritik hamlesi

Washington’ın Filistin’e yardım kararı, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturan Biden’ın göreve gelişinden bu yana en dikkat çeken hamlesi olarak değerlendiriliyor. Biden’ın selefi Donald Trump, 2018’te Filistin otoriteleriyle bağını kestikten sonra, bölgeye yapılan yardımların tamamına yakınını da bloke etmişti. Yardımları durdurma kararı, eski ABD Başkanının Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepkili olan Filistinli liderlerin Washington’ı boykot etme kararı almasının ardından gelmişti. Trump’ın bu adımı, Filistin’i İsrail’le masaya oturmak için attığı yorumları yapılmıştı.

rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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