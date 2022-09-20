ABD'den Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile New York'ta, BM Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen hafta patlak veren çatışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelere de yansıdı. İhtilafın tarafı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını üçlü bir görüşmede bir araya getiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşlarına müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Blinken, "Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptım. Görüşmede de ifade ettiğim gibi, birliklerin geri çekilmesi ve diplomatların masaya dönmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, "Bundan sonra atılması gereken adımları tartıştılar ve Bakan (Blinken) tarafları ay sonuna kadar bir kez daha buluşma konusunda cesaretlendirdi" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Azeri birliklerin Ermenistan topraklarından çekilmesini isteyen Mirzoyan görüşmede gelecekte oluşabilecek gerginliklerin önlenebilmesi amacıyla uluslararası bir mekanizmanın hayata geçirilmesini talep etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 13 Eylül'de başlayan çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile ateşkes sağlandığı bildirilmişti. Ancak Azerbaycan, Ermenistan'ı bu ateşkese uymamakla suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, Ermenistan sınır bölgesinde top ve diğer ağır silahları kullanarak, ateşkesi ihlal etti" açıklamasında bulundu.

Arşiv - Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son çatışmalarda iki taraftan 200'den fazla asker hayatını kaybetti Fotoğraf: ARIS MESSINIS/AFP

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateşkesin ardından çatışmaların azaldığını, ancak sınırda durumun hâlâ "çok gergin" olduğunu bildirdi.

Çatışmaların nasıl başladığına ilişkin olarak taraflardan farklı açıklamalar gelmişti. Erivan, Ermenilere ait üç noktada Azeri birliklerin top ve ağır silahlarla saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise Ermenilerin sabotaj girişimi nedeniyle taraflar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti. Çatışmalarda iki taraftan 200'den fazla asker hayatını kaybetti.

dpa / BÖ,ET