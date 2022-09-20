  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Antony BlinkenFotoğraf: Raquel Cunha/REUTERS
PolitikaErmenistan

ABD'den Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı

3 saat önce

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile New York'ta, BM Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/abdden-ermenistan-ile-azerbaycana-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1/a-63179702

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen hafta patlak veren çatışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelere de yansıdı. İhtilafın tarafı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını üçlü bir görüşmede bir araya getiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşlarına müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Blinken, "Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptım. Görüşmede de ifade ettiğim gibi, birliklerin geri çekilmesi ve diplomatların masaya dönmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, "Bundan sonra atılması gereken adımları tartıştılar ve Bakan (Blinken) tarafları ay sonuna kadar bir kez daha buluşma konusunda cesaretlendirdi" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Azeri birliklerin Ermenistan topraklarından çekilmesini isteyen Mirzoyan görüşmede gelecekte oluşabilecek gerginliklerin önlenebilmesi amacıyla uluslararası bir mekanizmanın hayata geçirilmesini talep etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 13 Eylül'de başlayan çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile ateşkes sağlandığı bildirilmişti. Ancak Azerbaycan, Ermenistan'ı bu ateşkese uymamakla suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, Ermenistan sınır bölgesinde top ve diğer ağır silahları kullanarak, ateşkesi ihlal etti" açıklamasında bulundu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda, Ermeni mevzilerinden top atışı yapan bir asker - (25.10.2010)
Arşiv - Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son çatışmalarda iki taraftan 200'den fazla asker hayatını kaybettiFotoğraf: ARIS MESSINIS/AFP

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateşkesin ardından çatışmaların azaldığını, ancak sınırda durumun hâlâ "çok gergin" olduğunu bildirdi.

Çatışmaların nasıl başladığına ilişkin olarak taraflardan farklı açıklamalar gelmişti. Erivan, Ermenilere ait üç noktada Azeri birliklerin top ve ağır silahlarla saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise Ermenilerin sabotaj girişimi nedeniyle taraflar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti. Çatışmalarda iki taraftan 200'den fazla asker hayatını kaybetti.

 

dpa / BÖ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD'den Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Anayasa Mahkemesi binası - (Ağustos 2019 / Ankara)

AYM'den Gülsüm Elvan kararı

AYM'den Gülsüm Elvan kararı

Hukuk ve Adalet
7 saat önce
ABD ve Türkiye bayrakları

ABD'nin Kıbrıs ambargo kararının altında ne yatıyor?

ABD'nin Kıbrıs ambargo kararının altında ne yatıyor?

Politika
7 saat önce
Antalya Belediyesi bünyesinde çalışan kadın itfaiyeciler

Kamu istihdamında güvencesizlik artıyor

Kamu istihdamında güvencesizlik artıyor

Toplum
22 saat önce
Şangay İşbirliği Örgütü liderlerinin Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi - (16.09.2022)

Erdoğan'ın üye olmak istediği ŞİÖ nedir?

Erdoğan'ın üye olmak istediği ŞİÖ nedir?

Politika
19 Eylül 2022
Charles'ın tahta çıkışının ardından monarşi karşıtı bir İngiliz, "Benim kralım değil" pankartıyla protesto yaparken

İngiltere: Monarşinin geleceği tehlikede mi?

İngiltere: Monarşinin geleceği tehlikede mi?

Politika
18 Eylül 2022
Berlin'in simgelerinden Zafer Anıtı artık aydınlatılmıyor

Enerji krizi: Karanlık kentlerin faydaları

Enerji krizi: Karanlık kentlerin faydaları

Doğa ve Çevre
18 Eylül 2022
Ana sayfaya dön