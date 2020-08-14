 ABD′den Erdoğan′a Hamas tepkisi | DÜNYA | DW | 25.08.2020

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DÜNYA

ABD'den Erdoğan'a Hamas tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderleriyle görüşmesine tepki göstererek, bunun Türkiye'yi uluslararası toplum içinde yalnızlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyeti kabul etmesine sert tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, "Hamas'ın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, Erdoğan tarafından kabul edilen heyette bulunan iki kişinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terörist örgüt ile temaslarda bulunması, sadece Türkiye'nin uluslararası toplumda yalnızlaşmasına yol açar, Filistin halkının çıkarlarına zarar verir ve Gazze'den yapılan terör saldırılarının önlenmesi için gösterilen küresel çabaları baltalar" ifadesini kullandı.

Hamas'la ikinci buluşma

Açıklamada, bunun Erdoğan'ın bu yıl içinde Hamas liderleriyle gerçekleştirdiği ikinci buluşma olduğu, Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayında da Hamas heyetini kabul ettiğini ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, 1997 yılından bu yana ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. ABD'nin Hamas liderlerinden İsmail Haniye'yi 2018 yılında küresel teröristler listesine almasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti.

dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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