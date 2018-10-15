ABD'den Eş Şebab'a operasyon

ABD, Doğu Afrika ülkesi Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütüne mensup yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu tarafından Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu militanların ABD ordusu tarafından Cuma günü düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri belirtildi. Harardhere bölgesinde düzenlenen saldırıda hiçbir sivilin yaşamını yitirmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.

ABD, söz konusu hava saldırısının Kasım 2017'den bu yana Eş Şebab'a karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğunu vurguladı. ABD'nin 2017'deki saldırısında Eş Şebab'a ait bir eğitim kampında bulunan yaklaşık 100 militan öldürülmüştü.

Eş Şebab, yaklaşık bir yıl önce başkent Mogadişu'da düzenlediği kamyonlu saldırıda 500 kişinin ölümüne neden olmuştu. Söz konusu saldırı Afrika'da aşırıcılar tarafından düzenlenmiş en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

ABD destekli Somali ordusu ve Afrika Birliği'nin askeri misyonu AMISOM, Eş Şebab örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor. Somali ordusunun gelecek yıllarda ülkenin güvenliğini sağlama fonksiyonunu AMISOM'dan devralması planlanıyor. Türkiye'nin bir süredir Somali'de bir askeri eğitim kampı da mevcut. Burada bir grup Türk askeri de konuşlu bulunuyor.

AFP,AP/BÜ,DÇÜ

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