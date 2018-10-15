 ABD′den Eş Şebab′a operasyon | DÜNYA | DW | 17.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den Eş Şebab'a operasyon

ABD ordusu Somali'de düzenledikleri hava saldırısında Eş Şebab örgütüne mensup 60 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Somali'de Türkiye'nin de askeri varlığı bulunuyor.

Somalia Al-Shabab-Kämpfer (Getty Images/AFP/M. Abdiwahab)

Eş Şebab'lı militanlar

Önerdiğimiz linkler

Somali'de 11 erkekle birden evli olmakla suçlanan bir kadın, Eş Şebab militanlarınca taşlanarak öldürüldü. (10.05.2018)

Eş Şebab fildişi, Taliban afyon, IŞİD de petrol satıyor. Bulundukları ülkelerin ekonomisini sömüren terör örgütlerinin sürekli yeni yöntemleri başvurması ise mali kaynaklarının kurutulmasını güçleştiriyor. (29.04.2018)

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele Eş Şebab örgütünün bombalı araçla düzenlediği saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (29.10.2017)

ABD, Doğu Afrika ülkesi Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütüne mensup yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu tarafından Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu militanların ABD ordusu tarafından Cuma günü düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri belirtildi. Harardhere bölgesinde düzenlenen saldırıda hiçbir sivilin yaşamını yitirmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.

ABD, söz konusu hava saldırısının Kasım 2017'den bu yana Eş Şebab'a karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğunu vurguladı. ABD'nin 2017'deki saldırısında Eş Şebab'a ait bir eğitim kampında bulunan yaklaşık 100 militan öldürülmüştü.

Eş Şebab, yaklaşık bir yıl önce başkent Mogadişu'da düzenlediği kamyonlu saldırıda 500 kişinin ölümüne neden olmuştu. Söz konusu saldırı Afrika'da aşırıcılar tarafından düzenlenmiş en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

ABD destekli Somali ordusu ve Afrika Birliği'nin askeri misyonu AMISOM, Eş Şebab örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor. Somali ordusunun gelecek yıllarda ülkenin güvenliğini sağlama fonksiyonunu AMISOM'dan devralması planlanıyor. Türkiye'nin bir süredir Somali'de bir askeri eğitim kampı da mevcut. Burada bir grup Türk askeri de konuşlu bulunuyor.

AFP,AP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Abschiebung von Terror-Helfer Mounir El Motassadeq

11 Eylül işbirlikçisi Mutasaddık Almanya'dan sınır dışı ediliyor 15.10.2018

11 Eylül saldırılarının işbirlikçisi olarak hüküm giyen ve yaklaşık 15 yıldır Almanya'da cezaevinde bulunan Münir el Mutasaddık, memleketi Fas'a sınır dışı edilmek üzere cezaevinden çıkarıldı.

TWITTER HEADER Symbolbild Wissenschaft Forschung Autoentwickler Ingenieur Designer

Araştırma: Almanya inovasyonda dünya birincisi 17.10.2018

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Gücü Raporu'na göre Almanya inovasyonda dünya birincisi. Rekabet gücü sıralamasında ABD birinci gelirken, Almanya üçüncü, Türkiye ise 61'inci oldu.

Hamburg G20 Merkel und Trump

Almanlar en çok Trump'tan korkuyor 06.09.2018

"Almanların korkuları" raporuna göre Almanlar bu yıl en çok ABD Başkanı Trump'ın politikalarından korktu. Almanlar arasında geçen yılki en büyük korku ise "terörizm" idi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Veliaht Prens Muhammed bin Selman (sağda) ile şüphelilerden Maher Abdulaziz Mutreb (arkada soldan ikinci kişi), Nisan ayında ABD'de görüntülenmişti

Kaşıkçı olayında yeni iddialar

New York Times Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kimliği tespit edilenlerin Suudi yönetimiyle yakın ilişkide olduğunu belirtti. Yeni Şafak ise Kaşıkçı'nın kafasının kesilerek öldürüldüğünü iddia etti. 

FOTO-GALERİ

Wissenschaftlerin Fiona Llewellyn steht auf einer Leiter in einer Installation aus Plastikflaschen (Imago/Zumapress/S. Chung)

Dünya'nın plastik çöplüğüne dönüşmesine engel ol!

Çevre için bugün ne yaptınız? 