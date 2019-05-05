 ABD′den Doğu Akdeniz açıklaması | DÜNYA | DW | 06.05.2019

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DÜNYA

ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri niyetini duyurmasından derin kaygı duyulduğu ifade edildi.

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ABD Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağırısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden duyulan kaygı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temasları sırasında, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını" belirtmişti.

AB de sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi

ABD'nin açıklamasının öncesinde de Avrupa Birliği'nden (AB) benzer bir tepki gelmişti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'ye itidal ve Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Mogherini, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin "Kıbrıs'ın haklarını ihlal edecek, her türlü yasa dışı faaliyete uygun tepkinin verileceğini" ifade etti. Mogherini, Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj yapma niyeti konusunda endişelendiklerini açıkladı.

Türkiye'nin tepkisi

Mogherini'nin açıklamasına Türk Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla karşılık vermişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı vurgulandı. Ayrıca, "Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

DHA,AFP,dpa,DW/MK,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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