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2020 yılında imzalanan ateşkesten sonra Dağlık Karabağ'a konuşlandırılan Barış Gücü'ne mensup bir Rus askeri - (06.12.2020)
2020 yılında imzalanan ateşkesten sonra Dağlık Karabağ'a konuşlandırılan Barış Gücü'ne mensup bir Rus askeri - (06.12.2020)Fotoğraf: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Dağlık Karabağ çağrısı

3 saat önce

Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasında çıkan çatışmalarla ilgili açıklama yapan ABD, tansiyonun acilen düşürülmesi için çağrıda bulundu.

https://www.dw.com/tr/abdden-da%C4%9Fl%C4%B1k-karaba%C4%9F-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-62702982

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ve Ermeni güçler arasında dün yaşanan çatışmalarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaşanan yoğun çatışmalara ilişkin haberleri "yakından takip eden" ABD'nin bu durumdan "son derece endişeli" olduğunu belirtti.

ABD'li sözcü, "tansiyonun düşürülmesi ve gerilimin daha fazla yükseltilmemesi için gerekli adımların bir an önce atılması" çağrısında bulundu. Price ayrıca, Dağlık Karabağ sorunundan kalan tüm konulara "müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir" bir çözüm bulunulması gerektiğini belirtti.

Taraflar birbirini suçluyor

Ermenistan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün, geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgedeki Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği "sabotaj eylemi" sonucu bir Azeri askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık, Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan bir tepenin Ermeni güçlerince ele geçirilmesine yönelik bir girişimin de engellendiğini belirtmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye saldırı düzenlemekle suçladığı Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Erivan, uluslararası toplumdan, "Azerbaycan'ın saldırgan davranış ve eylemlerinin durdurulmasını sağlayacak önlemleri almasını" istedi.

Ermeni güçler, çatışmalarda iki kayıp verdiğini duyurmuştu.

AB'den de çağrı geldi

Rusya, barış güçlerinin kontrolündeki bölgede durumun giderek daha gergin bir hâl aldığını ve Azeri güçlerinin ateşkesi en az bir kez ihlal ettiğini bildirdi.

Bölgede yükselen gerilimle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) de çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve tarafların ateşkese uyması için çağrıda bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen gerginliğin sürdüğü bölge, zaman zaman Azerbaycan ordusu ve Ermeni güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

 

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

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