ABD'den Brunson yaptırımlarını kaldırma sinyali

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle geçen Ağustos ayında alınan kararla Türkiye'ye uygulanmaya başlanan yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, "Bu konuda kısa süre içinde bir karar alacağız. Yaptırımların bazıları doğrudan papaz Brunson'la bağlantılıydı ve artık bunları da kaldırmanın bir mantığı var" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "Ama nihai karar alınmadı. Bunu Başkan ile görüşmem gerek" diye ekledi.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan ABD'li papaz Brunson, Hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın 12 Ekim'deki duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Brunson, yurt dışı yasağının da kaldırılmasının ardından ülkesine dönmüştü.

Görüşmelerde Brunson konusu da ele alındı

Riyad'da kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili görüşmelerde bulunduktan sonra Türkiye'ye geçen Pompeo, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Pompeo, Çarşamba günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Erdoğan ve Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde Brunson'ın serbest bırakılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirtti. Nauert yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile (NASA çalışanı) Serkan Gölge dâhil diğer ABD vatandaşlarının ve Türkiye'deki Amerikan diplomatik temsilciliğinde görevli Türklerin haksız yere gözaltında tutulmasını da ele aldı" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı Pompeo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım ya da benzer şeyler olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilişkileri nereye götüreceksiniz? Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez" demişti.

ABD'nin Brunson yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar çerçevesinde geçen Ağustos ayında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını bloke ederken, ABD'li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasını da yasaklamıştı. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması" için talimat vermişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe