 ABD′den Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi uyarı | Türkiye | DW | 31.10.2021

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Türkiye

ABD'den Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi uyarı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye-ABD ilişkilerinde krizlerden kaçınılması ve aceleci eylemlerin ikili ilişkilere faydasının olmayacağı mesajını vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde ikili bir görüşme için bir araya gelecek. ABD'li bir yetkili Cumartesi akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya İklim Zirvesi'nin yapıldığı Glasgow'da planlanan görüşmenin Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu. Görüşmenin TSİ 12.10 gerçekleşmesi bekleniyor. 

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından da krizler son bulmuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundukları için ABD büyükelçisi dahil 10 Batılı ülkenin elçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı verdiğini açıklaması üzerine ilişkiler tekrar gerildi. Kriz büyükelçiliklerin Türkiye'nin içişlerine karışmadıkları taahhüdü sonrası yatışmıştı.

Krizlerden kaçınma mesajı

ABD'li yetkili bugün bir araya gelmeleri beklenen Biden'ın Erdoğan ile görüşmesine dair gazetecilere yaptığı açıklamada "Başkan gelecekte bu tür krizler gibi krizlerden kaçınmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini işaret edecek ve acele eylemlerin ABD-Türkiye ortaklığı ve ittifakına faydası olmayacağı mesajını verecek" dedi.

Yetkili, eğer Erdoğan ABD elçisini sınırdışı etseydi Biden ile ikili görüşmenin de gerçekleşmeyebileceğini kaydederek, ancak sorunun en azından şimdilik çözüldüğünü belirtti.

G20 Zirvesi için Roma'da bulunan Biden'ın Erdoğan ile Türkiye'nin F-16 satın alma talebini de görüşmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma alanındaki ilişkileri Suriye ve Libya konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Biden ve Erdoğan son olarak Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı  ve mevcut F-16 uçakları için 80 modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Veto tehdidi

Ancak Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye F-16 satılmaması için çağrıda bulunmuş, olası bir satışın ise Kongre'de veto edileceği uyarısında bulunmuştu. Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 füze savunma sistemleri alacağını duyurduğunun hatırlatan Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin böyle bir ihracata engel olmak için birlikte hareket edeceğinden emin olduklarını iletmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberlere dair açıklamasında, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin F-16 satın alma talebi olduğunu ve buradaki ödemeyle ilgili ABD'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığını belirtmişti.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Türkiye programdan çıkarılmadan önce 100 adet F-35 satın almayı planlıyordu.

rtr,DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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