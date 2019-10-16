ABD'den Ankara'ya art arda mesajlar

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Fox Business Network'e konuşan Pompeo, Amerikalı heyetin amacının ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Suriye'deki duruma bir çözüm bulmak olduğunu söyledi. Türkiye'ye seslenen Pompeo, "Suriye'ye operasyonu durdurması gerekiyor. Herşeyi yoluna koymaya başlamak için ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Erdoğan'ı bölgede büyük bir risk yaratmakla suçlayan Pompeo, bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Suriye'deki durumdan sorumlu tutulup, tutulamayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, "Bunun karışık bir durum olduğunu hatırlamamız gerekiyor" yanıtını verdi. Amerikan heyetinden isimlerin Erdoğan yönetimi ile direkt ve yüz yüze görüşme yapmasının önemli olduğunu söyleyen Pompeo, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğimiz konusunda beklentimiz var" dedi.

ABD'nin ateşkes talebine ilişkin Erdoğan Bakü ziyareti sonrası gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada "Asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek bölgeyi güvenlik bölge ilan etmek istediklerini tekrarlamıştı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı. Pence ve Pompeo yarın Erdoğan'la görüşecek.

ABD'den yeni yaptırım uyarısı

Pence ve Pompeo'nun görüşmeleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da bir değerlendirme geldi. "Türkiye ile bu işi halletmeye çalışacağız" diyen Trump, Ankara ile görüşmelerin iyi gitmemesi durumunda ABD'nin yaptırımlarının "yıkıcı" olacağı uyarısında bulundu. "Başarılı bir görüşme geçireceklerini düşünüyorum" diyen Trump, "Eğer bu olmazsa, yaptırımlar, tarifeler ve yaptığımız diğer şeyler Türk ekonomisi için yıkıcı olacaktır" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump

Türkiye'nin operasyonu için yeşil ışık yakmadığını söyleyen Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı çünkü uzun bir süredir bunu yapmak için bekliyordu" değerlendirmesini yaptı.

Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çeken Trump, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Suriyeli Kürt güçlerin IŞİD'den daha tehlikeli olduğunu söyledi. Trump, "Kürtlerin bir parçası olduğu PKK terör konusunda muhtemelen daha kötü ve birçok bakımdan IŞİD'den daha büyük bir terörist tehlike" diye konuştu.

Trump, Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşta ABD'nin desteklediği gruplar arasında yer alan Suriyeli Kürtler için "Onlar da melek değil" dedi. Trump, Suriye'deki Kürt gruplar için "Bizimle savaştılar. Bizimle savaşmaları için çok para hazırladık ve bu tamam. Bizimle savaşırken iyiydiler. Bizimle savaşmadıkları zaman o kadar iyi değil" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde herşeyin "kontrol altında" olduğunu dile getiren Trump, Suriyeli Kürtlerin kendisini kötü göstermek için hapiste tutulan IŞİD'lileri kasıtlı olarak serbest bıraktığını savundu.

rtr,dpa,AFP/ÖA,HS

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