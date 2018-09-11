 ABD′den Almanya’ya İdlib baskısı | DÜNYA | DW | 13.09.2018

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DÜNYA

ABD'den Almanya’ya İdlib baskısı

ABD, Şam yönetiminin İdlib’de sivillere karşı kimyasal silah kullanması durumunda yapılacak misilleme operasyona katılması için Almanya’ya baskı yapıyor. Konu Almanya siyasetinin de gündeminde.

Syrien Angriffe Provinz Idlib (Getty Images/AFP/A. Al-Dyab)

Suriye'de sivillere karşı düzenlenebilecek bir kimyasal saldırı durumunda Alman ordusunun misilleme operasyonuna katılıp katılmaması konusunda Almanya'da tartışmalar devam ederken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey olası bir kimyasal saldırı durumunda Almanya'nın müttefikleriyle birlik göstermesi gerektiğini belirtti.

Perşembe günü Berlin’e ziyaret düzenleyen Jeffrey, "Siyasi destek göstermenin en iyi yolu tartışmadan değil, askeri dayanışmadan geçer” dedi. ABD, Suriye’de Beşar Esad yönetiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı NATO ülkelerinden mümkün olduğunca fazla askeri destek toplamaya çalışıyor.

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Alman siyasetinin gündeminde de İdlib var. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Suriye’de kimyasal silah kullanılması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna karşı. (11.09.2018)

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Almanya İdlib'le ilgili olası senaryoları tartışıyor. Peki Berlin muhtemel bir İdlib operasyonuna destek verir mi? DW editörlerinden Nina Werkhäuser'in Berlin'de yaşanan tartışmaları yorumladı. (12.09.2018)

Reuters, Türkiye’nin olası bir İdlib operasyonuna karşı ÖSO’ya silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığını yazdı. Ajans ayrıca Ankara’nın Suriye’deki 12 gözlem noktasında da varlığını kuvvetlendirdiğini belirtti. (12.09.2018)

Almanya’da yayınlanan Bild gazetesinde hafta başında çıkan bir habere göre Federal Savunma Bakanlığı, Şam rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna katılma olasılığını gözden geçiriyor. Haberde ayrıca böyle bir durumunda Almanya'nın ABD, Fransa ve İngiltere tarafından kurulan koalisyona katılabileceğine dikkat çekildi.

SPD karşı çıkıyor, Merkel kapıyı açık bırakıyor

Haber üzerine Almanya’nın böyle bir koalisyona katılıp katılmaması konusunda başlayan tartışmada Başbakan Angela Merkel'in hükümetindeki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) olası bir operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. SPD lideri Andrea Nahles Alman ordusunun Suriye'ye müdahalesine karşı olduklarını ifade ederek, "Hem hükümet ortağı olarak hem de parlamentoda Almanya'nın Suriye'deki savaşa katılmasına destek vermeyeceğiz” dedi.

Hafta içinde Federal Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Merkel ise Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda Alman ordusunun muhtemel bir misilleme operasyonuna katılabileceğine işaret ederek, "Dünyada ne olursa olsun, baştan ‘hayır' demek Alman tutumu olamaz” şeklinde konuşmuştu.

Esad yönetimi, silahlı muhaliflerin elinde olan yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e geniş çaplı harekat düzenlemek için hazırlanıyor. Rusya ve Suriye, geçen haftadan bu yana İdlib ili ve İdlib’in güneyindeki Hama ilini bombalıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 39 bin kişi yerlerinden oldu.

ABD, Fransa ve İngiltere geçen Nisan ayında Suriye'nin Duma kasabasına kimyasal saldırı düzenleyen Suriye ordusuna karşı şimdiye kadarki en kapsamlı hava saldırılarıyla misillemede bulunmuştu. Başbakan Angela Merkel Almanya'nın bu harekâta katılmasının söz konusu olmadığını söylemişti.

dpa,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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