ABD’den Almanya’nın güvenli bölge önerisine destek

Almanya'da Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisine ABD'den destek geldi.

Aynı zamanda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere seyirci konumundan çıkması gerektiğini belirterek oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarlı hale getirilebileceği, mültecilerin gönüllü dönüşünün sağlanabileceği ve IŞİD'le mücadelenin yeniden başlatılabileceği tezini savunmuştu.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklamalarda bulunan ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, "barışın korunması için çalışan grubun bir parçasının da Avrupalılar" olmasının "mutlak suretle pozitif" olacağı değerlendirmesinde bulundu. Hutchison, "Bu bölgede yapılacak çok iş var. Bunların birçoğu yalnızca Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkler uluslararası toplumdan daha fazla yardım istediği takdirde, Avrupalılar bir adım öne çıkabilir. Kanımca Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte bu isteğe yanıt verebilir" diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmeye başlamasına da değinen Büyükelçi, ülkesinin "yeni bir operasyonun parçası" olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

NATO savunma bakanları, Perşembe günü bir araya gelerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona ilişkin istişarelerde bulunacak. Kramp-Karrenbauer, önerisiyle ilgili ABD, Fransa ve İngiltere'yi bilgilendirdiğini açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, uluslararası güvenli bölge önerilerini Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etmişti.

Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara "seyirci kaldığını" ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söylemişti. Bakan, bu çerçevede "NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa girişiminin mantıklı" olacağını ifade etmişti.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe