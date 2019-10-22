 ABD’den Almanya’nın güvenli bölge önerisine destek | DÜNYA | DW | 23.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD’den Almanya’nın güvenli bölge önerisine destek

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Almanya Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi güvenli bölge oluşturulmasını önerisini memnuniyetle karşıladı.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison

Almanya'da Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisine ABD'den destek geldi.

Aynı zamanda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere seyirci konumundan çıkması gerektiğini belirterek oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarlı hale getirilebileceği, mültecilerin gönüllü dönüşünün sağlanabileceği ve IŞİD'le mücadelenin yeniden başlatılabileceği tezini savunmuştu.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklamalarda bulunan ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, "barışın korunması için çalışan grubun bir parçasının da Avrupalılar" olmasının "mutlak suretle pozitif" olacağı değerlendirmesinde bulundu. Hutchison, "Bu bölgede yapılacak çok iş var. Bunların birçoğu yalnızca Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkler uluslararası toplumdan daha fazla yardım istediği takdirde, Avrupalılar bir adım öne çıkabilir. Kanımca Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte bu isteğe yanıt verebilir" diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmeye başlamasına da değinen Büyükelçi, ülkesinin "yeni bir operasyonun parçası" olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

NATO savunma bakanları, Perşembe günü bir araya gelerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona ilişkin istişarelerde bulunacak. Kramp-Karrenbauer, önerisiyle ilgili ABD, Fransa ve İngiltere'yi bilgilendirdiğini açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, uluslararası güvenli bölge önerilerini Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etmişti.

Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara "seyirci kaldığını" ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söylemişti. Bakan, bu çerçevede "NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa girişiminin mantıklı" olacağını ifade etmişti.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Güvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdi

Almanya Savunma Bakanı'nın Suriye'de uluslararası güvenli bölge oluşturulması önerisi Berlin'de iki bakanlığı karşı karşıya getirdi. Alman Dışişleri, "Öneri tartışmaya muhtaç" diyor. (22.10.2019)  

Merkel hükümetinin Türkiye ikilemi

Türkiye'nin Suriye’ye operasyon hazırlığı ve "mülteci akınını ancak güvenli bölge ile önleyebilirim" argümanı, Alman hükümetini sancılı bir ikileme soktu. Muhalefet ise Merkel’e "şantaja boyun eğme" çağrısı yapıyor. (08.10.2019)  

Almanya'dan "uluslararası güvenli bölge" çıkışı

Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulmasını talep eden Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, söz konusu planı NATO müttefiklerine de önerecek. (21.10.2019)  

Benzer içerik

Syrien Krieg Grenze Türkei | Türkisches Militär in Ceylanpinar, Türkei

Türkiye: YPG ateşkesi 42 kez ihlal etti 22.10.2019

Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonda ateşkesin sona ermesine saatler kala Türkiye, YPG’yi ateşkesi 42 kez ihlal etmiş olmakla suçladı. Esad da "Türkiye’ye direnişi desteklediğini" açıkladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien

Almanya'dan "uluslararası güvenli bölge" çıkışı 21.10.2019

Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulmasını talep eden Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, söz konusu planı NATO müttefiklerine de önerecek.

Syrien kurdische Flüchtlinge bei Semalka, nahe Derik

BM: Türkiye’nin harekatı 176 bin kişiyi yerinden etti 22.10.2019

Birleşmiş Milletler, iki hafta önce başlayan "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle 80 bini çocuk 176 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dimitri Peskov

Moskova'dan YPG'ye tehdit

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonrasında Kremlin’den YPG’ye tehdit geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov YPG’nin çekilmemesi halinde Türk ordusuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  