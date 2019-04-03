 ABD′den AB′ye ek gümrük vergisi tehdidi | DÜNYA | DW | 09.04.2019

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DÜNYA

ABD'den AB'ye ek gümrük vergisi tehdidi

AB'nin Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a yönelik sübvansiyonları nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta Washington baskıyı artırıyor. ABD bazı AB ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

Frankreich Airbus-Werk in Toulouse (picture-alliance/dpa/MAXPPP/S. Lapeyrere)

Avrupa Birliği (AB)’nin Boeing’in rakibi Avrupalı uçak üreticisi Airbus’a yönelik sübvansiyonlarının yarattığını zarar gerekçesiyle Washington bazı AB ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

Airbus’a yönelik sübvansiyonların her yıl ülkesini 11 milyar dolar zarara soktuğunu belirten ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer "Pazarlık zamanı geldi" dedi.

Lighthizer'in açıkladığı AB'nin ihraç ettiği ve ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamayı düşündüğü ürünlerin yer aldığı geçici listede; havacılık sanayisine ait ürünlerin yanı sıra birçok peynir türü, zeytinyağı, portakal ve deniz ürünleri bulunuyor. Lighthizer ek gümrük vergilerinin AB Airbus’a yönelik sübvansiyonlarını sonlandırana kadar devam edeceğini kaydetti.

Robert Lighthizer

Robert Lighthizer

15 yıllık kavga

ABD zararın karşılanması için tedbir alınması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) de başvurdu. Avrupa Birliği de, Boeing’e sağladığı teşviklerin usulsüz olduğu gerekçesiyle ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti. DTÖ her iki tarafa yönelik de usulsüz uygulamalar tespit edildiğini belirtmiş, ancak net zarara yönelik rakam açıklamamıştı. Söz konusu ticari kavga ve hukuki süreç yaklaşık 15 yıldır devam ediyor.

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ABD Ticaret Bakanlığı ithal otomobillerin ulusal güvenlik tehdidi olup olmadığı değerlendirmesini tamamladı. Başkan Trump'ın Avrupa malı otomobillere yüksek gümrük vergisi uygulamak istemesi yoğun eleştiri alıyor. (18.02.2019)

Türkiye, ABD ile yaşanan gümrük vergisi krizinde yeni bir adım attı. Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava sürecini başlatan Ankara, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yaptığı vergi zammını şikâyet etti. (20.08.2018)

İki ülke arasındaki papaz Andrew Brunson krizi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ithalatına getirdiği ek gümrük vergisi hafta başında yürürlüğe girecek. (11.08.2018)

DTÖ'nin temyiz otoritesi Mart ayı sonunda, ABD'nin Boeing’e sağladığı teşviklerin yasaklanmasına yönelik daha önceki alınmış karara rağmen, firmanın devlet yardımı almaya devam etmesine karar vermişti. Örgüt böylece AB'ye de karşı adımlar atmanın yolunu açmış oldu. Gelişmeler ışığında Brüksel ve Washington arasındaki ticari savaşın daha da kızışabileceği kaydediliyor.

ABD Başkanı Trump geçen yıl da AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. ABD Türkiye'den de çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkarma kararı almıştı.

Trump aylardır sık sık Avrupa otomobillerine de daha fazla gümrük vergisi uygulanmasını istediğini dile getiriyor. Böyle bir durumun özellikle Alman sanayisini etkileyeceği belirtiliyor.

 

dpa,AF/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

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