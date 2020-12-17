ABD'den açıklama: Pompeo Çavuşoğlu'na güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye karşı 14 Aralık'ta açıklanan S-400 yaptırımları sonrasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaparak yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçlamadığı yönünde güvence verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cale Brown'ın açıklamasına göre bu hafta içinde yapılan görüşmede Pompeo Çavuşoğlu'na, "yaptırımların amacının Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemek olduğunu" vurguladı.

Brown, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine yönelik yaptırımların "Türkiye'nin ya da herhangi bir müttefik ya da partnerin askeri kapasitesini ya da muharebe gücünü zayıflatma niyeti taşımadığını" kaydetti.

"S-400 meselesini çözün" çağrısı

Pompeo'nun görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nu, "S-400 meselesini ABD ile Türkiye arasında savunma alanında on yıllara dayanan işbirliğine uygun bir şekilde çözmeye ve NATO sistemleriyle uyumlu alımlar yapma taahhüdüne bağlı kalmaya" çağırdığı belirtildi.

Washington'ın "ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma" (CAATSA) yasası çerçevesinde Pazartesi günü açıkladığı yaptırımlarla, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisi hedef alınmıştı. Yaptırımlar uyarınca SSB'ye tüm Amerikan ihracat izinleri ve yetkilendirmeleri ile krediler yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.

Kararda, yaptırımların Rusya'nın "geniş yelpazede sürdürdüğü tehlikeli faaliyetleri" hedef aldığı, Türkiye'nin askeri kapasitesini ya da muharip gücünü zayıflatmayı amaçlamadığı da not edilmişti.

AFP/BK,EC

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