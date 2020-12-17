 ABD′den açıklama: Pompeo Çavuşoğlu′na güvence verdi | TÜRKİYE | DW | 18.12.2020

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TÜRKİYE

ABD'den açıklama: Pompeo Çavuşoğlu'na güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak S-400 yaptırımlarının Türkiye'nin savunmasını zayıflatmayı amaçlamadığı güvencesi verdiği bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye karşı 14 Aralık'ta açıklanan S-400 yaptırımları sonrasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaparak yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçlamadığı yönünde güvence verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cale Brown'ın açıklamasına göre bu hafta içinde yapılan görüşmede Pompeo Çavuşoğlu'na, "yaptırımların amacının Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemek olduğunu" vurguladı.

Brown, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine yönelik yaptırımların "Türkiye'nin ya da herhangi bir müttefik ya da partnerin  askeri kapasitesini ya da muharebe gücünü zayıflatma niyeti taşımadığını" kaydetti.

"S-400 meselesini çözün" çağrısı

Pompeo'nun görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nu, "S-400 meselesini ABD ile Türkiye arasında savunma alanında on yıllara dayanan   işbirliğine uygun bir şekilde çözmeye ve NATO sistemleriyle uyumlu alımlar yapma taahhüdüne bağlı kalmaya" çağırdığı belirtildi.

Washington'ın "ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma" (CAATSA) yasası çerçevesinde Pazartesi günü açıkladığı yaptırımlarla, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisi hedef alınmıştı. Yaptırımlar uyarınca SSB'ye tüm Amerikan ihracat izinleri ve yetkilendirmeleri ile krediler yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.

Kararda, yaptırımların Rusya'nın "geniş yelpazede sürdürdüğü tehlikeli faaliyetleri" hedef aldığı, Türkiye'nin askeri kapasitesini ya da muharip gücünü zayıflatmayı amaçlamadığı da not edilmişti.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Stoltenberg'den ABD ve Türkiye'ye çözüm çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu belirterek ittifak üyeleri Türkiye ve ABD'den S-400 krizine çözüm bulmalarını istedi.  

S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri 

ABD’nin hasımları için öngördüğü CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO müttefikine, Türkiye’ye uygulaması ne anlama geliyor, olası sonuçları neler olabilir? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:  

ABD'den Türkiye'ye S-400 cezası geldi

ABD, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. Türk Dışişleri, kararı kınayarak misilleme mesajı verdi. Rusya da yaptırım kararını "yasadışı" olarak tanımladı.  

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