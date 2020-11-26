ABD'den 15 Temmuz tepkisi: Temelsiz ve sorumsuz iddialar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) olduğu açıklamasına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada bu iddianın "tümüyle yanlış" olduğu belirtilerek, "bu tür açıklamalar ve Türkiye’deki bu olaylarda ABD’nin sorumluluğu olduğu yönündeki temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik partneri olma statüsüyle bağdaşmamaktadır" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir televizyon programında önce "15 Temmuz’u FETÖ yapmadı" demiş, daha sonra bu sözlerine Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’e konuşarak açıklık getirmişti. "Ne kast ettiğim belli" diyen Soylu, "15 Temmuz’un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan’a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Nedim Şener'in 4 Şubat tarihli yazısına göre Soylu ayrıca, "Biz 1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu, 'Bizim çocuklar başardı' sözünden sonra anladık. 28 Şubat’ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım. Bugün değil, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim" diye konuşmuştu.

DW,Reuters / EC,ET

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