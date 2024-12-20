ABD'den Şam'a ilk ziyaret: Diplomatlar HTŞ ile görüştü

ABD'li üst düzey diplomatlar 13 yıllık aranın ardından ilk kez Şam'a giderek ülkede yönetimi ele geçiren HTŞ ile görüştü. AFP ajansı, ABD'li heyetin HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldiğini bildirdi.

ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan heyet, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez Şam'a giderek yeni yönetimle görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki geçiş süreciyle ilgili ABD'nin benimsediği ilkeler ve IŞİD'e karşı mücadelenin öneminin iletildiği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakanlık sözcüsü, Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) temsilcileriyle yapılan görüşmede ayrıca aralarında 2012 yılı Ağustos ayında kaçırılan gazeteci Austin Tice ve Majd Kamalmaz'ın da bulunduğu kayıp ABD vatandaşlarının akıbetiyle ilgili çalışmaların da değerlendirildiğini belirtti.

Sözcü, heyetin ülkedeki aktivistler, azınlık grupları ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirerek "ülkelerinin geleceğiyle ilgili vizyonlarını dinlediği ve ABD'nin nasıl destek olabileceğini ele aldığını" kaydetti.

Üst düzey heyette ABD Dışişleri Bakanlığının Ortadoğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı Barbara Leaf, Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye işlerini yönetmekle görevlendirilen kıdemli danışman Daniel Rubinstein ve Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens'ın da yer aldığı bildirilmişti.

Görüşme sonrasında Leaf adına yapılan açıklamada, planlanan basın toplantısının güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Suriyeli yetkili: ABD'li heyet eş-Şara ile görüştü

AFP haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Suriyeli yetkili, ABD'li diplomatların HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ile görüştüğünü bildirdi. Yetkili, "Görüşmenin sonuçları inşallah olumlu olacak" dedi.

HTŞ ve eskiden Ebu Muhammed el Colani olarak bilinen, ancak Suriye'de yönetimi devraldıktan sonra gerçek adını kullanmaya başlayan Ahmed eş-Şara ABD'nin terör listesinde bulunuyor. El Kaide kökenli grup, son dönemde ılımlı bir imaj sergilemeye önem veriyor.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ABD ve Batılı ülkeler yeni yönetimle temas için adımlar atmaya başlamıştı. ABD açısından Suriye'deki yeni düzende, ülkenin petrol zengini kuzeydoğusunda yarı özerk bir yapı oluşturan Kürtlerin konumunun yanı sıra azınlıkların ve kadın haklarının korunması önem taşıyor.

ABD, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2012'de Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

AFP,rtr/BK,TY

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