ABD'den şüphe çeken Süleymani açıklaması

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürme gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken Washington'dan bu konudaki şüpheleri artıracak bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CNN ve CBS kanallarında verdiği röportajlarda, ABD'nin dört büyükelçiliğinin saldırı tehdidi altında olduğu için Süleymani'nin öldürüldüğünü belirten Başkan Donald Trump'ın sözlerine "katıldığını" ancak bu istihbaratı doğrulayacak net bir kanıt olmadığını açıkladı.

"Başkan'ın dört büyükelçilikle ilgili söyledikleri, benim de inandığım şeyler. Muhtemelen bölgedeki elçilikleri hedef alacaklarına, alabileceklerine inandığını söyledi" diyen Esper, bu doğrultuda açık bir kanıt olup olmadığı yönündeki soruya ise "Dört büyükelçilikle ilgili bir kanıt görmedim" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı, "Başkan da hiçbir zaman dört büyükelçilikle ilgili kesin bir kanıt olduğunu söylemedi" ifadesini kullandı.

Trump geçen Perşeme günü yaptığı açıklamada, "Yaptık çünkü büyükelçiliğimizi havaya uçurmak istiyorlardı" demişti. ABD Başkanı ertesi gün ise "Muhtemelen dört büyükelçiliğimizi hedef alacaklarını zannediyorum" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Süleymani suikastının gerekçesine yönelik tartışmalara "nokta" koymak için yaptığı açıklamada, "Gerçekleşmesi yakın bir tehdit konusunda kesin bilgi sahibiydik. Ve bunun içinde ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırılar da vardı. Bu kadar. Nokta" demişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

DW,AP/CÖ,BK

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