 ABD’den Çinli firmalara İran yaptırımı | DÜNYA | DW | 25.09.2019

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DÜNYA

ABD’den Çinli firmalara İran yaptırımı

ABD, İran’a yönelik yaptırımları delerek Tahran’dan petrol aldıkları gerekçesiyle Çinli kişi ve şirketlere yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD'nin Çinli firmalara yaptırım kararının arkasında İran yaptırımlarının delinmesi var.

ABD'nin Çinli firmalara yaptırım kararının arkasında İran yaptırımlarının delinmesi var.

ABD, "Washington'ın uyguladığı yaptırımların bilincinde oldukları halde İran’dan petrol satın aldıkları" gerekçesiyle beş Çin vatandaşı ve altı Çinli firmaya karşı yaptırım kararı aldığını açıkladı. New York’ta İran karşıtı “Nükleer İran’a Karşı Birlik" adlı lobi grubu tarafından düzenlenen oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Çin ve diğer devletlere şunu söylüyoruz: Yaptırımları delen her türlü faaliyete karşı yaptırım uygulayacağız" dedi.

Yaptırım kapsamına alınan firmaların Cosco Shipping Tanker Co, Cosco Shipping Tanker Seaman ve Ship Management Co Ltd, China Concord Petroleum Co, Kunlun Shipping Company Ltd, Kunlun Holding Company Ltd ve Pegasus 88 Limited olduğu açıklandı.

Tahran’a baskının İran’ı panik halinde bir saldırganlığa ittiğini belirten Pompeo, "İran saldırganlaştıkça uyguladığımız baskı daha da artacaktır, artmalıdır da" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı, "yaptırımların kalkmayacağını, aksine sıkılaştırılacağını" ifade etti.

Pompeo, hedeflerinin Tahran yönetimini müzakere için masaya oturtmak olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili: Trump-Ruhani görüşmesi söz konusu değil

Diğer yandan İranlı bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya gelmesi olasılığının bulunmadığını söyledi.

Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İranlı liderleri “kana susamışlıkla” suçlamıştı. 14 Eylül'de Suudi petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıdan Tahran’ı sorumlu tutan Trump, diğer devletleri de İran’a baskı uygulama konusunda ABD’ye destek vermeye davet etmişti.

DW,rtr,AFP,dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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