ABD'den Çin'e Rusya uyarısı: Bedelini ödersiniz

Washington, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Cuma günü gerçekleştireceği telefon görüşmesi öncesi Pekin’e sert bir şekilde uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Biden’ın görüşmede Şi’ye Çin’in Rus saldırılarını desteklemesi halinde karşı karşıya kalacağı sonuçların altını çizeceğini ifade etti. Pekin’in Ukrayna’yı işgali için Rusya’ya silah yardımı yapmasından endişe duyduğunu ifade eden Blinken, ABD’nin böyle bir durumda Çin’e bedelini ödetmekten çekinmeyeceğini belirtti. Blinken, Pekin’in Putin üzerindeki etkisini kullanarak, onu uluslararası hukuka uygun davranmaya çağırma sorumluluğu bulunduğunu; ancak Çin’in şu ana kadar aksi yönde hareket ettiğini savundu.

Blinken'dan "savaş suçu" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moskova’nın Ukrayna’da sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini savundu. Blinken, Başkan Biden’ın Çarşamba günü Ukrayna’da savaş suçu işlendiğine yönelik sözlerine ilişkin, "Şahsen (Başkana) katılıyorum" dedi.

Bilinçli biçimde sivilleri hedef almanın savaş suçu olduğunu söyleyen Blinken, "Geçen haftalarda yaşanan tüm yıkımı gördükten sonra Rusların başka bir şey yaptığını söylemek güç" diye konuştu.

Hastane ve okul saldırıları gibi örnekler veren Bakan, ABD’li uzmanların Ukrayna’da bir savaş suçu işlenip işlenmediğini tespit etmek için raporları değerlendirdiğini, "sorumluların hesap verebilmesi için" sonuçların Washington tarafından uluslararası araştırmacılarla paylaşılacağını ifade etti.

Blinken, Moskova’yı Ukrayna’yla yürütülen barış müzakerelerini ciddiye almamakla da suçladı. Bakan, Ukrayna tarafının bombardıman altında olmasına karşın her defasında müzakere masasına dönmesine karşın, Rus tarafından savaşı diplomatik yollarla sonlandırma yönünde ciddi bir çaba göremediğini söyledi.

Blinken, "Diplomasi iki tarafın da gerginliği düşürme yönünde iyi niyetli çabasını gerektirir. Putin’in durmaya hazır olduğunun işaretlerini görmüyorum" diye konuştu.

AFP,Reuters/SÖ,JD

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