ABD'den çekilme için önkoşul: Kürtlere güvenlik garantisi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Pazar günü yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin, IŞİD'in geri kalan militanlarının mağlup edilmesi ve Türkiye'nin ABD müttefiki Kürt milislerin güvenliği için güvence vermesi şartına bağlı olduğunu söyledi.

Ankara'ya Pazartesi yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'e giden Bolton, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin henüz takvime bağlanmadığını tekrarladı ancak birliklerin sınırsız süre Suriye'de kalmayacağını da vurguladı.

"Çekilmenin bağlı olduğu, bizim gerçekleştirmek istediğimiz hedefler var" diyen Bolton, "Takvim, uygulamaya sokmamız gereken politika kararlara göre şekillenecek" diye konuştu.

Bolton söz konusu hedefler arasında Suriye'de IŞİD'in kalan militanlarının mağlup edilmesinin ve IŞİD'e karşı ABD'nin yanında savaşan Kürt milislerin korunmasının da bulunduğunu vurguladı.

ABD'nin Kürt müttefiklerinin Türkiye'nin düzenleyeceği bir taarruzdan korunması konusunda ısrarcı olduğunu belirten Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda uyarıda bulunacaklarını belirtti. Bolton "Türklerin ABD ile bütünüyle koordine edilmemiş ya da ABD'nin kabul etmediği herhangi bir askeri harekat gerçekleştireceğini düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır"

Ankara'dan Bolton'a yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı açıklamasında "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Mesele, PKK/PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir" ifadelerine yer verdi. Kalın açıklamada "Türkiye'nin terörle mücadelede müttefikleriyle ve bölge ülkeleriyle koordinasyon yapacağına, milli güvenliğinin gerektirdiği politikaları kararlı bir şekilde uygulayacağına" da dikkat çekti.

Donald Trump yönetiminin aralık ayında ABD'nin Suriye'de görev yapan 2 bin civarındaki ABD askerini geri çekeceğini açıklaması müttefiklerinin yoğun eleştirilerine neden olmuştu. Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin Suriye'den haftalar içinde çekilmesi kararı üzerine görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk görevlerinden istifa etmişti.

AP/BW,EC

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