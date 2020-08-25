ABD'deki protestolarda iki ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake isimli siyahın polis tarafından vurulmasının ardından düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam ederken protestolar sırasında iki kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Kenosha polisi tarafından yapılan açıklamada, protestoların gerçekleştiği bölgede bir kişinin başından, diğerininse göğsünden vurulduğu belirtildi. İki kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı bölgede vurulan bir başka kişininse hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, bu kişilerin kim tarafından vurulduğu konusunda bilgi vermezken kurbanların kimliklerini de açıklamadı.

Kenosha'daki protestolar sırasında bölgedeki bazı sivil grupların, ellerindeki tüfeklerle sokaklarda gezdiği ya da yağma ve kundaklama girişimlerine karşı işletmelerin önünde durdukları belirtiliyor.

Blake'in vurulma görüntüleri Pazar günü ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 29 yaşındaki Blake'in aracına bindikten sonra polis tarafından vurulduğu görülüyor. Sırtından yedi el ateş edilen Blake'in hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Blake vurulduğu sırada araçta üç çocuğu da bulunuyordu.

Ailesi ve avukatları, kurşunlardan dördünün Blake'e isabet ettiğini ve felç geçiren Blake'in yeniden yürümesinin "mucize" olacağını açıkladı.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,HT

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