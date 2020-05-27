ABD'deki protesto gösterileri kontrolden çıktı

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki Afroamerikalı George Floyd'ın polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesine karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Ancak kentte barışçıl başlayan gösterilere şiddet olaylarının karıştığı, dükkanların yağmalandığı ve yakıldığı belirtiliyor. Amerikan basınına yansıyan görüntülerde polisin de göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığı görülüyor.

Kentin bağlı olduğu Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, dün gece olayların kontrolden çıkması üzerine Twitter hesabından "durumun aşırı derecede tehlikeli olduğunu" uyarısında bulunarak insanlardan kendi güvenlikleri için polisin bulunduğu bölgeleri terk etmelerini istedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'in de kontrol dışına çıkan olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar'dan yardım istediği bildirildi. Frey ayrıca olaylardan sorumlu olan polislerin de derhal tutuklanmasını talep etti.

Soruşturma devam ediyor

Floyd'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten birlikte federal soruşturma bürosu FBI ve yerel savcılık yaptıkları ortak açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın ve bir dava açılmasının "en yüksek öncelikleri" olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından "Adalet için gerekenler yapılıyor" diyerek hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapılacağı sözü verdi.

Floyd'un beyaz bir polis tarafından maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan George Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Olay sonrasında gözaltı işlemini yapan dört polis memuru görevden alındı.

Siyahlara yönelik polis şiddeti

Floyd'un öldürülmesi, ABD'de daha sonra siyahlara karşı uygulanan polis şiddeti vakalarını hatırlattı. 2014 yılında New York kentinde Eric Garner adlı silahsız siyah kişi de polis tarafından gözaltı sırasında öldürülmüştü. Polisin kafasını yere bastırdığı Garner’ın son sözleri de "Nefes alamıyorum" olmuştu. 40 yaşlarındaki George Floyd’un sahtecilikle ilgili bir soruşturma kapsamında aranan bir kişinin profiline uyduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

dpa,AFP/HS,JD

©️Deutsche Welle Türkçe