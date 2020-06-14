 ABD′deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet | DÜNYA | DW | 15.06.2020

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DÜNYA

ABD'deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet

ABD'de geçen Cuma polis tarafından öldürülmesi üzerine Atlanta kentinde protesto gösterileri düzenlenen Rayshard Brooks hakkındaki otopsi raporu açıklandı. Raporda olay cinayet olarak tanımlandı.

Rayshard Brooks'un öldürülmesi nedeniyle protesto gösterileri düzenleniyor

Rayshard Brooks'un öldürülmesi nedeniyle protesto gösterileri düzenleniyor

ABD'de polis tarafından vurulan Rayshard Brooks adlı siyah vatandaşın ölümüyle ilgili otopsi raporu açıklandı. Rapor, sırtından iki mermiyle vurulan 27 yaşındaki Brooks'un organlarındaki yaralardan ve kan kaybından öldüğünü ortaya koydu. Raporda olay cinayet olarak tanımlandı.

Brooks, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da geçen Cuma günü polis tarafından vurularak öldürmüştü. Brooks'un, bir restoranın "arabaya servis" şeridinde uyuyakaldığı gerekçesiyle olay yerine gelen iki polis memuruyla arasında geçenler kameralara da yansımıştı. Alkol testinden geçen ve kızının doğumgününden bahseden Brooks, kendisini kelepçeleyerek gözaltına almaya çalışan polislere direnip kaçmıştı. Polis memurlarından birinin elindeki şok tabancasını da alan Brooks'un koşarken arkasına dönerek bu tabancayı polislere yönelttikten sonra vurulduğu görülmüştü.

Olayın ardından Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti. Brooks'u vuran polis memuru işten çıkarılırken diğer polis açığa alınmıştı.

"Bırakın gitsin"

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Brooks ile polis arasında yaşananları izleyip aralarındaki diyaloğu dinlediğini ve "kalbinin kırıldığını" söyledi. Bottoms, "Ortada agresif bir durum yoktu. Bu, destek çıkacağınız bir adamdı... İzlerken sonunda ne olacağını bilseniz de o an içinizden 'Bırakın da gitsin. Bırakın da gitsin. Bırakın da gelip onu alması için birini aramasına izin verin' diyorsunuz" ifadesini kullandı.

Polisten 10 bin dolar ödül

Brooks'un ölümünün ardından Atlanta'da düzenlenen protesto gösterileri sırasında, olayın yaşandığı restoran da ateşe verilmişti.

Polis, restoranın yakılmasından sorumlu tutulan maskeli ve beyaz bir kadının fotoğraflarını yayınlayarak bu kişinin bulunması için 10 bin dolar ödül koydu.

DW,rtr/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

 

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