ABD'deki istihbarat sızıntısında zanlı mahkemeye çıkarıldı

ABD'de çok gizli askeri istihbarat belgelerini internete sızdırmakla suçlanan 21 yaşındaki Jack Douglas Teixeira Cuma günü Boston'da mahkemeye çıkarıldı.

ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızları bünyesinde görev yaptığı belirtilen Teixeira'ya gizli verileri yasa dışı olarak kopyalamak ve yaymak suçlaması yöneltildi. Teixeira 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Massachusetts'teki Otis hava üssünde görevli askerin, yaklaşık iki yıldır gizli belgelere ulaşma yetkisi olduğu açıklandı.

Teixeira, Massachusetts eyaletindeki evindePerşembe günü ağır silahlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından tutuklanmıştı.

21 yaşındaki Teixeira evinde gözaltına alındı. Fotoğraf: WCVB-TV/AP/dpa/picture alliance

Kısa süren duruşma sırasında Teixeira çok az konuştu, kendisine yöneltilen "sessiz kalma hakkını" anlayıp anlamadığı sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Duruşmanın ardından adliyeden ayrılan Teixeira'nın aile üyeleri gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İnternete sızdırılan belgelerin, 2010 yılındaki WikiLeaks belgelerinden bu yana ABD'nin karşı karşıya olduğu en ciddi istihbarat sızıntısı olduğu düşünülüyor. Savunma Bakanlığı Pentagon, sızıntıyı "kasıtlı, suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi.

Haftalar önce Discord adlı bir internet sitesinde paylaşıldığı anlaşılan belgeler, New York Times'ın geçen hafta sonu yaptığı haberin ardından kamuoyuna yansımıştı.

Biden yönetimi hedefte

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Teixeira'nın bu tür gizli askeri bilgilere nasıl erişebildiğinin araştırılması için müfettişler görevlendirdiğini söyledi.

Olay Washington'ı da karıştırdı, Senato'nun Demokrat lideri Chuck Schumer önümüzdeki hafta konuyla ilgili Senato'ya brifing verilmesini talep ederken, Cumhuriyetçi, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy soruşturma sözü verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan McCarthy, "Biden yönetimi, gizli belgelerin güvenliğini sağlamada başarısız oldu. Komitelerimiz aracılığıyla, sızıntı sırasında neden uyuduklarının cevabını Kongre'ye verecekler" dedi.

Sızdırılan belgelerde ne var?

ABD'li yetkililer tarafından tek tek doğrulanmayan gizli belgeler, Ukrayna'nın askeri pozisyonlarının haritasını ve Kiev'in hava gücünü gösteren brifing slaytlarından, Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteğin değerlendirilmesine ve Rusya lideri Vladimir Putin'in hangi koşullar altında nükleer silah kullanabileceğine dair hassas konulara kadar uzanıyor.

Sızan belgeler, Washington yönetiminin, müttefik ve dostlarının Rusya ve Çin ile ilişkilerini ne kadar yakından izlediğini ortaya koydu. Birçok ülke sızdırılan kayıtlardaki iddiaları yalanladı ya da reddetti.

ABD istihbaratının, Rus ajanların, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkiler kurmaya başladıklarına dair bilgilere ulaştığı da sızan belgelerde yer alıyor.

Belgelere dayanarak yaptığı habere Washington Post gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya gizlice 40 bin civarında roket gönderilmesi emrini verdiğini yazdı.

Güney Kore'nin de Ukrayna'ya top mermisi göndermekte tereddüt ettiği bilgileri de istihbarat sızıntısında yer alıyor.

Reuters / GY, EC

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