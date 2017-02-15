ABD'deki festivalde izdiham: En az 8 kişi öldü

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen müzik festivali Astroworld sırasında yaşanan izdihamda en az sekiz kişi yaşamını yitirdi. Houston İtfaiye Müdürü Samuel Pena, akşam saat 09.00 civarında sahnenin önünde toplanan kalabalığın birbirini öne doğru itmeye başlamasının paniğe yol açtığını ve yaralanmalara neden olduğunu belirtti. Pena, insanların bayılarak yere düşmelerinin de yeni bir paniği tetiklediğini sözlerine ekledi.

Olay, Teksas eyaletinin Houston kentindeki NRG Park'ta düzenlenen müzik festivali Astroworld sırasında Cuma akşamı meydana geldi. İtfaiye Müdürü Pena, yaşanan izdiham sonucu hastaneye kaldırılan 17 kişiden 11'inin ani kalp durması yaşadığını söyledi. Olayda yaralanan yaklaşık 300'den fazla kişiye ise festival alanındaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Houston polis yetkilileri de yaşanan olayın kesin nedenini ortaya çıkarabilmek için video görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Emniyet Müdür Yardımcısı Larry Satterwhite, "Birdenbire çok sayıda insan yere düşerek bir çeşit kalp krizi veya nöbet geçirdi" dedi.

Sahnede rap şarkıcısı Travis Scott vardı

En az sekiz kişinin ölümüne yol açan izdiham yaşandığı sırada sahnede 29 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı Travis Scott vardı. Houston Cronicle gazetesi, konseri izleyen kalabalık arasında yaşanan gerilim nedeniyle Scott'ın defalarca şarkılarına ara vermek zorunda kaldığını yazdı. İtfaiye yetkilerinin verdiği bilgilere göre, izdiham nedeniyle yarıda kesilen konseri izlemek için yaklaşık 50 bin kişi gelmişti. 5-6 Kasım tarihlerindeki festivalde Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konserler iptal edildi.

AFP,Reuters/JD,CÖ

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