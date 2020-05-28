ABD’deki eylemlere Avrupa'dan destek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden kitlelerin öfkesi dinmiyor. On binlerce kişi "Floyd için adalet" talebiyle yürürken, protestolar hızla, özellikle siyah Amerikalıları hedef alan polis şiddetine ve ırkçılığa tepki eylemlerine dönüştü.

Polisle eylemcilerin Beyaz Saray'ın önünde karşı karşıya geldiği Washington'da Associated Press'e konuşan bir gösterici, "Artık tahammülümüz kalmadı. Polisler kontrolden çıktı" ifadesini kullandı.

Brooklyn'deki gösterilere katılan bir başka eylemci ise, "Yapılan yanlışlar hata değil, mütemadiyen tekrarlanan vahşi terörist saldırılar ve insanların siyahları öldürmeye bir son vermesi gerekiyor" dedi.

AF Örgütü: Polis tansiyonu daha da yükseltiyor

ABD'de yaşananları uluslararası toplum da endişeyle takip ediyor. Uluslararası Af Örgütü, eylemcilere sert müdahale eden polisin tutumunun orantısız olduğu eleştirisinde bulundu. Örgütün ABD Araştırma Direktörü Rachel Ward, güvenlik güçlerinin uyguladığı aşırı ve gereksiz şiddetin derhal son bulması gerektiğini vurgulayarak, yetkililere barışçıl eylem hakkını koruma çağrısında bulundu.

Ward, Amerikan polisinin ülke çapında görevini suistimal ettiğini, tansiyonu daha da yükselttiğini ve eylemcilerin hayatını tehlikeye attığını dile getirdi.

Hükümeti, Amerikan eyalet ve şehirlerinde eylemlerin asıl nedenlerine odaklanmaya davet eden Ward, siyahlar başta olmak üzere insanların polis tarafından yasalara aykırı biçimde öldürülmesinin önüne geçecek önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Örgüt ayrıca, ABD Başkanı Donal Trump'ı da eylemlerin ana nedenlerine eğilmenin yanı sıra ABD'deki ırka dayalı ayrımcılığı da mercek altına alacak bir komisyon kurmaya çağırdı.

Ward, Başkan Trump'ın da şiddet ve ayrımcılığa dayalı retorik ve politikasına bir son vermesi gerektiğini söyledi.

Berlin ve Londra’da dayanışma eylemleri

ABD'deki göstericilere dünyanın farklı yerlerinden de destek geliyor. Cumartesi akşamı Berlin'de toplanan 2 binden fazla kişi ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek ve göstericilerle dayanışma göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi.

Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'nin önünde toplanan eylemciler "George Floyd için adalet" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da Pazar günü binlerce kişi Amerikalı eylemcilere destek için toplandı. Hükümetin pandemi nedeniyle getirdiği toplanma yasağına rağmen Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler "Adalet yok, huzur yok!" sloganları attı.

AP,KNA,epd / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe