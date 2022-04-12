ABD'de yıllık enflasyon 1981'den beri en yüksek seviyede

ABD'de son 40 yılın en büyük yıllık enflasyonukayıtlara geçti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında arttı. Söz konusu fiyat artışının, Aralık 1981'den bu yana en büyük yıllık artış olduğu belirtildi.

Mart ayında TÜFE'nin Şubat ayına göre de yüzde 1,2 oranında arttığı kaydedildi. Söz konusu aylık artışın da 2005'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık artış olduğu öğrenildi. ABD'de enflasyonrakamlarının ekonomi analistlerinin tahminleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakılmasıyla ölçülen "çekirdek" TÜFE'nin ise yüzde 0,3 oranında arttığı kaydedildi. Bunun ise tahmin edilenden düşük olduğuna dikkat çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar tüm dünyada enerji ve gıda fiyatlarının artmasına neden oluyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre yıllık enflasyon benzinde yüzde 48 olarak ölçüldü. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış ise yüzde 35,3 olarak kaydedildi. Yatak odası mobilyasında yıllık fiyat artışı yüzde 14,7, erkek takım elbise ve kaban fiyatındaki artış ise yüzde 14,5 olarak açıklandı. Gıdadaki artış ise yüzde 10 olarak ifade edildi.

AP, AFP / EC, BÖ